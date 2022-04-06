В Татарстане за 2021 год российское гражданство получили 7 598 человек — это много или мало?

По итогам 2021 года российское гражданство в Татарстане получили 7 598 человек. Такие данные приводит аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе миграционной статистики МВД.

Всего в прошлом году российское гражданство получили 735,4 тыс. иностранцев — это абсолютный рекорд как минимум с 2000 года.

В топ-5 получателей гражданства России вошли жители:

Украины, Донецкой и Луганской народных республик — 51,1%, или 376 тыс. человек;

Таджикистана — 14,1%, или 103,7 тыс. человек;

Казахстана — 6,8%, или 49,9 тыс. человек;

Армении — 6,4%, или 46,9 тыс. человек;

Узбекистана — 4,3%, или 31,9 тыс. человек.

Российское гражданство в Татарстане получили 7 598 человек — это:

В 4,2 раза больше , чем в 2015 году — семь лет назад российское гражданство в Татарстане получили 1 800 человек.

, чем в 2015 году — семь лет назад российское гражданство в Татарстане получили 1 800 человек. Почти в 41 раз меньше , чем в Ростовской области, которая стала лидером рейтинга, — 310 834 человека.

, чем в Ростовской области, которая стала лидером рейтинга, — 310 834 человека. В 4,7 раза меньше , чем в Москве — 35 924 человека.

, чем в Москве — 35 924 человека. Почти в два раза больше , чем в Приморском крае — 3 639 человек.

, чем в Приморском крае — 3 639 человек. На 3 829 человек меньше , чем в Самарской области — 11 427 человек. Этот регион возглавляет рейтинг в Приволжском федеральном округе, Татарстан на втором месте.

, чем в Самарской области — 11 427 человек. Этот регион возглавляет рейтинг в Приволжском федеральном округе, Татарстан на втором месте. В 2,6 раза меньше , чем в Краснодарском крае — 11 427 человек.

, чем в Краснодарском крае — 11 427 человек. В 122,5 раза больше , чем в Якутии, которая заняла последнее место, — 62 человека.



, чем в Якутии, которая заняла последнее место, — 62 человека. На 2 522 человека больше , чем граждан Грузии, которые получили российский паспорт, — 5 076 человек.

, чем граждан Грузии, которые получили российский паспорт, — 5 076 человек. Почти столько российских паспортов получили граждане Вьетнама, Афганистана, Турции, Сирии, Сербии, Германии и Израиля, вместе взятых, — 1 947, 1 411, 1 388, 1 270, 566, 481, 466 человек соответственно.

Дарья Пинегина