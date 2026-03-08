Женщины «ТАИФ-НК»: слабая или сильная половина коллектива

С наступлением весны и приближением 8 Марта в «ТАИФ-НК» прокатилась волна поздравлений прекрасной половины человечества

Фото: Альберт Муклаков

8 Марта — отличный повод не только сказать спасибо всем женщинам нефтеперерабатывающего предприятия за их труд и преданность делу, но и отметить ту уникальную роль, которую они играют в этой традиционно мужской сфере. О невероятно сильных и в то же время нежных, красивых, талантливых, обаятельных и профессиональных работницах «ТАИФ-НК» — в материале «Реального времени».

Современные героини производства

Женщины, работающие в «ТАИФ-НК», наглядно показывают, что стереотипы о «слабом поле» уже не работают. На нефтеперерабатывающем предприятии они трудятся на самых разных профессиях: от инженеров и технологов до энергетиков и метрологов. Их вклад в производственный процесс, внедрение новых идей и поддержание стабильной работы компании неоценим. Каждая из них не только отличный специалист, но и яркий пример силы духа, стойкости и профессионализма.



Инженер первой категории отдела главного механика завода Бензинов «ТАИФ-НК» Юлия Тютюгина более 20 лет трудится в мужском коллективе. На работу устроилась в 2004 году, сразу после окончания института.



— Попасть в «ТАИФ-НК» было непросто. Мне кажется, я сама себе завидовала, что меня сюда приняли на работу, — вспоминает Юлия. — Завод Бензинов тогда только начинал строиться. Очень благодарна своему начальнику, первому главному механику завода Бензинов, который поверил в меня. Я оборудование-то видела только на практике.

предоставлено Юлией Тютюгиной.

Юлия подчеркивает, что с первого рабочего дня к ней относились не как к неопытной «вчерашней» студентке, а как к полноправному члену команды, на которого можно положиться и которому можно доверять.



— Когда я устроилась на предприятие, в отделе было пятеро мужчин и я. На меня смотрели как на равного. Терпеливо обучали. Некоторые вещи были для меня, как «темный лес». То, что преподавали в институте, и то, что я увидела на работе, — это совершенно разные вещи, — подчеркивает Юлия.



Когда Юлию спрашивают, считает ли она себя слабой половиной человечества, она с уверенностью отвечает: «Нельзя сказать, что женщины слабые. Все женщины сильные. Я никогда не сталкивалась с ситуацией, когда нам нельзя было доверить какую-то задачу». И добавляет: «Мне кажется, инженер — это вне гендера».

«С корабля на бал»

В обязанности Юлии входит, казалось бы, исключительно мужская работа: организация безопасной эксплуатации оборудования на заводе Бензинов, включая восстановительные и капитальные ремонты. И она отлично справляется с поставленными задачами. Заслуги Юлии были отмечены на городском уровне.



В Доме народного творчества на праздничном концерте «Звезды для них по-особому светят» мэр Нижнекамска Радмир Беляев поздравил прекрасную половину города с наступающим Международным женским днем. Среди награждаемых была и героиня нашего материала. К слову, на праздничный концерт Юлия поехала, как говорится, «с корабля на бал» — из рабочего кабинета.

— Постараюсь успеть, сделать прическу, — смеется Юлия.

Заслуги Юлии были отмечены и на городском уровне. Альберт Муклаков

«В любом коллективе женщины играют большую роль»

На праздничный концерт в Дом народного творчества пригласили еще двух замечательных, талантливых и профессиональных сотрудниц «ТАИФ-НК». Среди них — ведущий экономист отдела планирования и учета капитальных вложений Гульнара Валитова. В нефтепереработке Гульнара почти 20 лет. На предприятие пришла из банковской сферы и ни разу об этом не пожалела.

— Начинала работу в компании в финансовом отделе, а в 2013 году перешла в только что образовавшийся отдел планирования и учета капитальных вложений. Существует мнение, что нефтеперерабатывающее производство больше подходит для мужчин, но я считаю, что интерес к этой сфере есть у всех. В экономике, например, женщинам даже может быть интереснее. Мы больше любим считать, — смеется Гульнара.

предоставлено Гульнарой Валитовой

Именно работа в «ТАИФ-НК» подарила Гульнаре богатый опыт, слаженный и дружный коллектив, а также возможность расти и развиваться по карьерной лестнице.

— В любом коллективе женщины играют большую роль. Например, в нашей работе — это внимательность и аккуратность в расчетах. Да и вообще, я заметила, что когда рядом женщины, рабочая атмосфера становится более уютной и приятной. Женщина придает ей особый шарм, — уверена Гульнара.

«Без нас мужчинам было бы сложно»

В том, что без женщин на производстве никуда, уверена и инженер-химик лаборатории КГПТО Ольга Морозова, которую также пригласили в ДНТ на праздник по случаю 8 Марта. 10 лет назад, в 2016 году, она пришла работать на одно из самых современных строящихся производств в мире. Свой первый рабочий день помнит как вчера.

— Я пришла с «химии», и у меня тогда возникло ощущение, что я попала в другой мир. Лаборатория была новой, а приборы и оборудование в ней — по последнему слову техники. Мне все было интересно! Из Москвы и Питера приезжали пусконаладчики. Я все быстро освоила, — признается Ольга.



предоставлено Ольгой Морозовой

Сегодня Ольга работает начальником смены, учит и наставляет молодых специалистов.

— Сейчас я в своей сфере, как рыба в воде. У меня в подчинении четырнадцать человек. Так как я начинала лаборантом, мне легче объяснить, что и как нужно делать, — рассказывает Ольга.

А на вопрос: «Женское ли это дело — работа в нефтеперерабатывающей отрасли?», отвечает: «Без нас мужчинам было бы сложно».

— У мужчин все как-то строго. Женщина немного сглаживает углы. Я же общаюсь с цеховиками по телефону. Иногда бывает, что они звонят, а в голосе чувствуется напряжение, но ты тихонечко их притормозишь, скажешь что-то доброе, и они становятся более веселыми. А еще мы ходим друг к другу в гости. У нас в лаборатории одни девочки, а в цеху — мальчики. Поздравляем друг друга с праздниками, — с улыбкой говорит Ольга.

«Звезды для них светят по-особому»

На торжественном мероприятии в Доме народного творчества Радмир Беляев поблагодарил женщин за преданность делу и ту работу, которая порой остается незамеченной, но имеет огромное значение. Мэр Нижнекамска пожелал всем здоровья, счастья, любви и успехов.



Радмир Беляев поблагодарил женщин за поддержку, силу и веру и пожелал здоровья, счастья, любви и успехов. Альберт Муклаков

— Март всегда ассоциируется с весной, обновлением и надеждой. В этот день хочется сказать слова благодарности нашим женщинам — самым заботливым, активным и красивым. Спасибо вам за вашу поддержку, силу и веру! — поблагодарил Радмир Беляев.



На сцене в этот день выступили творческие коллективы Нижнекамска, подарив зрителям яркие музыкальные номера и праздничное настроение.



— Огромное спасибо за признание моего труда! Мне было очень приятно стоять на сцене среди выдающихся женщин Нижнекамска. Все, чего я добилась в жизни, — благодаря поддержке моего самого лучшего коллектива. Коллегам-женщинам желаю всего самого лучшего: чтобы вас ценили на работе и всегда ждали дома. Берегите себя! — пожелала после церемонии награждения Юлия Тютюгина.



— Я очень впечатлена. Неожиданно, что меня пригласили на такой шикарный праздник. Столько приятных слов было сказано. Это прямо настоящее 8 Марта, и оно восхитительно! Поздравляю всех женщин с праздником. Самое главное — любить и быть любимыми, чтобы всегда была улыбка и горели глаза ярко-ярко, — присоединилась к пожеланиям Ольга Морозова.



— Сегодня — особенный день. Концерт шикарный. Также хочу поздравить всех коллег с наступающим 8 Марта! Желаю счастья, здоровья и исполнения всех желаний, а главное — позитивного настроя! — добавила Гульнара Валитова.





Теплые слова благодарности женщинам в преддверии 8 Марта прозвучали и в каждом цехе, в каждом подразделении «ТАИФ-НК». Мужчины не только поздравили прекрасную половину коллектива с праздником, но и отметили их неоценимый вклад в развитие предприятия. Их труд и увлеченность своим делом меняют представление о роли женщины в нефтеперерабатывающей отрасли. А красота, нежность, мудрость и профессионализм способны не только вдохновлять, но и расширять новые горизонты.