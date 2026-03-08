Следующий конкурс красоты БРИКС пройдет в Индии

Президент конкурса Динара Саляхова сообщила, что организаторы планируют сделать Miss/Mrs/Little Miss BRICS ежегодным

Фото: Динар Фатыхов

Следующий конкурс красоты БРИКС пройдет в Индии в 2027 году. О месте проведения следующего конкурса стало известно на пресс‑конференции в Казани.

Президент конкурса Динара Саляхова сообщила, что организаторы планируют сделать Miss/Mrs/Little Miss BRICS ежегодным: принимающей стороной будут поочередно становиться страны — участницы БРИКС. «Миссис Индия 2025—2026» Ринима Борах назвала прошедший конкурс лучшим в мире и выразила желание принять Miss BRICS 2027 в Индии совместно с Динарой Саляховой.

Международный конкурс красоты стран БРИКС впервые состоялся с 1 по 8 марта в столице Татарстана Казани. В мероприятии приняли участие 49 девушек из 17 стран. Церемония закрытия, на которой определили победительниц в трех категориях, прошла в «Казань ЭКСПО». Подробнее — в фоторепортаже «Реального времени».



Наталья Жирнова