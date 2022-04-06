Компания Intel приостанавливает деятельность в России

Американская компания Intel приостанавливает деятельность в России в связи с ситуацией на Украине, следует из заявления компании.



«Мы немедленно приостановили все деловые операции в России», — приводит RT сообщение компании.

В компании указали, что работают над вопросами поддержки своих сотрудников, в том числе 1,2 тысячи человек в России.

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Ранее сообщалось, что Intel приостанавливает поставки продукции в Россию и Белоруссию из-за военной операции на Украине.

После начала спецоперации РФ на Украине многие технологические компании объявили об уходе с российского рынка или приостановке деятельности. Среди них — IBM, Adobe, Acronis и другие.

Американская Microsoft Corp. продолжает сотрудничать с российскими клиентами, против которых не вводили санкции, в том числе с больницами и школами. При этом отмечается, что компания обсуждает с правительствами США, Великобритании и ЕС вопрос о прекращении «каких-либо текущих услуг и поддержки» в России.

Маргарита Головатенко