Исследование: медианный чек на букет к 8 Марта вырос, но число покупок снизилось

Несмотря на небольшой рост цен, число покупок цветов в целом по России снизилось на 7% год к году

Фото: Галия Шакирова

В начале марта 2026 года цены на цветочные букеты в России практически не отличаются от уровня прошлого года, а по отдельным позициям даже снизились. Медианный чек за 1—4 марта за букет в целом по стране составил 4 105 рублей — на 3% выше показателя аналогичного периода 2025 года. При этом в онлайн‑сегменте средний чек оказался выше — 4 730 рублей, что на 9% больше прошлогоднего уровня, сказано в телеграм-канале «Чек Индекс».

Несмотря на небольшой рост цен, число покупок цветов в целом по России снизилось на 7% год к году. В то же время онлайн‑продажи демонстрируют противоположную динамику: количество заказов в интернете выросло на 15%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Различается и динамика цен на отдельные виды цветов. Так, букет тюльпанов в среднем по стране стоит 2 980 рублей (+2% к 2025 году), хризантем — 2 035 рублей (+6%), а вот розы, напротив, подешевели: букет обойдется в 3 329 рублей, что на 5% меньше прошлогоднего уровня.

В Татарстане насчитывается 956 магазинов цветов. Причем большинство из них (684 магазина, 71% от общего количества) расположены в Казани. На втором месте среди городов республики по количеству цветочных магазинов оказались Набережные Челны (119), а на третьем — Альметьевск (48). Сколько стоят букеты, что будет с ценами в 2026-м и почему в стране продолжит снижаться цветочный ажиотаж — в материале «Реального времени».



Рената Валеева