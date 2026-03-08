Бастрыкин поручил возбудить дело по жалобе на медобеспечение инвалида в Татарстане

Девушка‑инвалид с диабетом осталась без лекарств на 3 месяца

Председатель следкома России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего медицинского обеспечения инвалида в Татарстане, сообщает пресс-служба Следкома РТ,

В ИЦ СК России обратился житель республики: он сообщил о нарушении прав своей 18‑летней дочери — девушки с инвалидностью, страдающей сахарным диабетом. По словам заявителя, его дочь более трех месяцев не получает жизненно необходимый лекарственный препарат. При этом все предыдущие обращения в профильные структуры не принесли результата.

По итогам рассмотрения ситуации Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, а также регулярно докладывать о ходе и результатах расследования.

Напомним, что Татарстан выделит 89 млн рублей на обеспечение диабетиков системами мониторинга глюкозы.

Наталья Жирнова