Песков: «Мы все лишились того, что мы называем международным правом»

Он заявил, что международное право фактически перестало существовать, хотя формально оно по‑прежнему закреплено в нормативных документах

Пресс‑секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что международное право фактически перестало существовать, хотя формально оно по‑прежнему закреплено в нормативных документах.

В беседе с автором информационной службы «Вести» Павлом Зарубиным представитель Кремля подчеркнул:

— К сожалению, мы все лишились того, что мы называем международным правом. Я даже не понимаю, как кого-то призывать следовать нормам и принципам международного права. Его фактически больше нет.

Кроме того, пресс‑секретарь добавил, что пока невозможно четко сформулировать, какой правовой порядок пришел на смену международному праву.

Ранее Дмитрий Песков сделал ряд заявлений по вопросам энергетики, международных отношений и безопасности.



Наталья Жирнова