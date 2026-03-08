Военный оркестр Росгвардии устроил флешмоб в ТЦ Казани ко Дню 8 Марта
Мероприятие началось с песни «Катюша»
В Международный женский день и в год 10‑летия Росгвардии военный оркестр казанского полка ведомства устроил праздничный музыкальный флешмоб для женщин. Мероприятие прошло утром в одном из торгово‑развлекательных центров Казани.
Мероприятие началось с песни «Катюша». Затем коллектив сыграл несколько популярных композиций прошлых лет. Кульминацией стало исполнение татарских песен: музыканты надели тюбетейки и приплясывали во время игры, а военнослужащие полка в это время вручали женщинам цветы. Флешмоб завершился маршем «Прощание славянки».
Руководитель оркестра, заслуженный артист РТ майор Вадим Кравчук, поздравил собравшихся с 8 Марта.
