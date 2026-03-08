Новости общества

В Осло в ночь на 8 марта произошел взрыв у посольства США — есть небольшие повреждения

10:43, 08.03.2026

Детали происшествия не раскрываются

В ночь на 8 марта в Осло произошел взрыв, в результате которого получило небольшие повреждения посольство США. Об этом сообщил представитель норвежской полиции Майкл Деллемюр в беседе с телерадиокомпанией NRK.

Полицейский подтвердил факт повреждений, однако отказался раскрывать какие‑либо дополнительные детали инцидента, объяснив это тем, что расследование находится на ранней стадии. Информация о пострадавших на данный момент отсутствует. На месте происшествия в настоящее время работают вооруженные полицейские.

Напомним, что ранее американское посольство в Эр-Рияде пострадало от БПЛА, предположительно, со стороны Ирана.

Наталья Жирнова

