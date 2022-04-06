Орбан заявил о положительном ответе Путина на приглашение на переговоры с Украиной в Венгрию
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил, что пригласил его на мирные переговоры в Венгрию при участии лидеров Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона, а также канцлера Германии Олафа Шольца. Об этом сообщает «РИА Новости».
По словам Орбана, ответ российского президента был положительным, но визит состоится лишь с соблюдением определенных условий.
Премьер-министр также добавил, что оплата поставок российского газа в рублях не является проблемой для Венгрии.
4 апреля Путин поздравил Орбана с победой возглавляемой им партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» на парламентских выборах. По этому случаю лидер России направил ему поздравительную телеграмму.
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