Орбан заявил о положительном ответе Путина на приглашение на переговоры с Украиной в Венгрию

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил, что пригласил его на мирные переговоры в Венгрию при участии лидеров Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона, а также канцлера Германии Олафа Шольца. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам Орбана, ответ российского президента был положительным, но визит состоится лишь с соблюдением определенных условий.

Премьер-министр также добавил, что оплата поставок российского газа в рублях не является проблемой для Венгрии.

Фото: kremlin.ru

4 апреля Путин поздравил Орбана с победой возглавляемой им партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» на парламентских выборах. По этому случаю лидер России направил ему поздравительную телеграмму.

Дарья Акимова