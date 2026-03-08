Удивительный Грипши и вялый чемпион: как «Рубин» Артиги снес «Краснодар» в Казани

Первая победа испанского тренера с казанской командой — в мороз -12 градусов

«Рубин» неожиданно для всех обыграл дома «Краснодар» со счетом 2:1 в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Изначально встреча вовсе могла не состояться из-за погодных условий. В Казани перед игрой стояла морозная погода. Однако судья матча Сергей Карасев не увидел причин для отмены. В итоге «Рубин» одержал первую победу под руководством Франка Артиги. Подробности — в материале «Реального времени».

Карасев не увидел повода для переноса матча

Весна для «Рубина» под руководством Франка Артиги получается экстремальной. В первом после возобновления сезона матче подопечные испанца столкнулись с сильнейшим снегопадом в Каспийске, где снега зимой почти не бывает. Тот поединок против махачкалинского «Динамо» едва не отменили. Встречу перенесли на полчаса, а потом сыграли на заснеженном поле.

Второй матч «Рубина» весной тоже не обошелся без погодных эксцессов. Температура в Казани на выходные резко ушла вниз, а синоптики вовсе прогнозировали 30-градусные холода. Именно поэтому в прессе заговорили о нежелании «Краснодара» лететь в столицу Татарстана. Однако в лиге не пошли на поводу южан и решили дождаться непосредственно матча.

По регламенту, игра отменяется, если за час до стартового свистка арбитра на поле держится погода с температурой ниже -15 градусов. В установленное время главный судья поединка Сергей Карасев вышел к центру газона и зафиксировал: -12 градусов. Матчу быть!

Футболисты грустно отправились в подтрибунку готовиться. Хотя по ощущениям на арене в этот момент было не меньше 20 градусов мороза. Большое влияние оказывал сильный ветер, который делал почти невыносимым нахождение на трибунах. Впрочем, свои 4-5 тысяч зрителей «Ак Барс Арена» в этот вечер собрала.

Новички Артиги в стартовом составе «Рубина»

Состав на матч с «Краснодаром» ожидаемо претерпел значительные изменения. С первых минут Артига отправил сразу двух своих новичков. В центре поля вместо Марата Апшацева появился Игнасио Сааведра Начо, а дисквалифицированного за перебор желтых карточек Богдана Йочича заменил Назми Грипши. Хотя албанец, вероятно, должен был сыграть ближе к атаке. Для центральной оси больше подходил игровой функционал Велдина Ходжи.

Также в старте вышел Руслан Безруков, заменивший Дардана Шабанхаджая. Последний получил небольшую травму на тренировке, которая не позволит футболисту сыграть против «Краснодара» и в следующем туре с «Локомотивом». В остальном — без сенсаций. В защите значилась пятерка Андерсон Арройо — Егор Тесленко — Игор Вуячич — Дениль Мальдонадо — Илья Рожков. В атаке на острие — один Жак Сиве.

У «Краснодара» все лидеры были в старте. Атакующий дуэт Эдуарда Сперцяна и Джона Кордобы занял свое место впереди. В воротах — Станислав Агкацев, чуть ли не лучший российский вратарь в РПЛ на сегодняшний день. Значительных потерь в составе команды Мурада Мусаева не было. Единственным препятствием для чемпионов виделся лишь холод.

Грипши и гол забил, и пас отдал

Стартовые 25 минут матча прошли ближе к центру поля. Как таковой комбинационной игры не получалось. Команды сбивались на мелкие фолы, холод вносил коррективы в тактику тренеров. Ярче всех проявлял себя Назми Грипши. Албанский вингер «Рубина» раз за разом пытался убежать по левому краю. Не удивительно, что именно он открыл счет. На 24-й минуте встречи Сиве запрессинговал защитников, мяч отскочил Грипши, а тот прошел к воротам и покатил мимо Агкацева — 1:0.

«Краснодар» пребывал в шоке. Гости явно не ожидали такой прыти от казанцев. Тут же мог забить Ходжа. Велдин принял скидку от Вуячича и бил с девяти метров, однако Агкацев выручил. Южане очнулись ближе к перерыву. Самый опасный момент упустили на 42-й минуте: Джованни Гонсалес простреливал, а Батчи промахнулся с восьми метров.

Во втором тайме «Рубин» утратил атакующую прыть и перешел на контратаки. «Краснодар» мгновенно принялся методично расшатывать оборону казанцев. Практически с выходом из подтрибунки мог забить Виктор Са, забег которого остановил вышедший из ворот Евгений Ставер.

Вратарь «Рубина» отразил выпад «быков» на 62-й минуте, когда Кордоба скинул мяч на Оласу, но его удар пришелся в голкипера. После этого тренеры начали делать замены. У «Рубина» на поле вышли Константин Нижегородов и Далер Кузяев, заменившие Илью Рожкова и Руслана Безрукова. По всей видимости, Артига рассчитывал удержать победный счет, насытив центр поля.

Ставка испанца сыграла. На 72-й минуте Грипши навесил со штрафного, а Нижегородов головой отправил мяч в сетку — 2:0. Автор голевой передачи почти сразу ушел с поля, уступив свое место Даниилу Кузнецову. Как говорится, Грипши сделал дело (гол+пас), Грипши может уходить.

В оставшееся время «Краснодар» так и не сумел создать неприятности обороне «Рубина». Единственный гол южане провели уже на 94-й минуте встречи, когда Кордоба замкнул прострел Хуана Боселли. Казанцы уверенно сохранили комфортный счет и добыли важнейшую победу для Артиги. Дебютную, между прочим, для испанца в Казани.

«Фантастическая победа»

В целом, «Рубин» провел показательно идеальный для нынешних условий матч. Команда максимально старалась выполнить установки Артиги. Желаемые испанцем контрпрессинг, контроль мяча проявлялись в игре казанцев все отчетливее. Хотя весомых предпосылок к кардинальным изменениям после невзрачного поражения от махачкалинского «Динамо» (1:2) не было.

Самое важное, что даже ведя в счете, Артига не просил команду перейти на более оборонительный футбол. Игроки «Рубина» в микст-зоне подтвердили догадки. Вышедший во втором тайме Даниил Кузнецов в разговоре с корреспондентом «Реального времени» сразу отверг домыслы — испанец не просил играть на удержание победного счета.

Сам Артига назвал победу над чемпионом страны фантастическим результатом и поблагодарил свою команду. А также не удержался от того, чтобы уколоть «Краснодар», заявив, что «Рубин» контролировал ход всего матча, кроме некоторого маленького отрезка.

— Моя первая победа здесь против лидера чемпионата и чемпиона! Матч получился фантастическим! Наша команда контролировала ход встречи, за исключением последних 10 минут. Команда играла умело, умно. Я благодарен игрокам за их усилия и за веру в себя. Надеемся, это только начало нашего пути, — сказал Артига.

«Рубин» (Казань) — «Краснодар» — 2:1 (1:0, 1:1)

Голы:

1:0 — 24, Грипши (Сиве);

2:0 — 73, Нижегородов (Грипши);

2:1 — 94, Кордоба (Боселли).

Следующий матч «Рубин» проведет 15 марта в Казани с «Локомотивом» в 19:00 по московскому времени. И стоит сказать, казанская команда одержала очень своевременную победу над «Краснодаром». В случае поражения от чемпиона к тренерскому штабу Артиги уже могли появиться вопросы. Но теперь испанский тренер на коне!