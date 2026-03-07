На трассе М-7 под Казанью образовалась пробка почти в 3 км из-за ДТП
Движение затруднено преимущественно в сторону Новониколаевского
Под Казанью, между поселками Осиново и Новониколаевским, образовалась пробка протяженностью 2,7 км. Причина затора — авария на участке, следует из данных «Яндекс Карт».
Движение затруднено преимущественно в сторону Новониколаевского. По предварительной информации, ДТП произошло в районе перекрестка с поворотом на Новониколаевский, следует из онлайн-карт.
