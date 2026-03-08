В Кировском районе Казани отключат воду — затронуты поселки Калинина, Новое Аракчино и Красная Горка
Отключение произойдет 11 марта с 09:00 и до завершения аварийных работ
В связи с перевязкой аварийного участка водопровода по адресу: ул. Равнинная, 31, 11 марта с 09:00 и до завершения аварийных работ будет прекращена подача воды, сообщает «Водоканал».
Без водоснабжения останутся:
- многоквартирные жилые дома (всего 22 здания);
- один детский сад;
- восемь административных зданий;
- две котельные;
- 661 частный жилой дом.
Под действие ограничения попадают целиком поселки Калинина (все улицы), Новое Аракчино и Красная Горка.
Кроме того, подача воды будет прекращена на ряде улиц и переулков, в том числе: 1‑й, 2‑й и 3‑й Красноборские, Вагонной, Водников, Гипсовой, Еловой, Завокзальной, Звездной, Лаишевской, Летней, Минусинской (включая детский сад №228), Новгородской, Ново‑Аракчинской, Новостроек, Объединенной (все дома), Параллельной, а также на Приволжской (с большим числом домов разной нумерации), Прирельсовой (все дома) и Равнинной.
Также отключение коснется ряда переулков — Березового, Грушевого, Дружного, Железнодорожного, Кедрового, Липового, Лиственного, Орехового, Поселкового, Прибрежного, Яблоневого, Ясеневого и Поперечно‑Красноборского, Поперечно‑Равнинного, Чусового.
