В Кировском районе Казани отключат воду — затронуты поселки Калинина, Новое Аракчино и Красная Горка

Отключение произойдет 11 марта с 09:00 и до завершения аварийных работ

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

В связи с перевязкой аварийного участка водопровода по адресу: ул. Равнинная, 31, 11 марта с 09:00 и до завершения аварийных работ будет прекращена подача воды, сообщает «Водоканал».

Без водоснабжения останутся:

многоквартирные жилые дома (всего 22 здания);

один детский сад;

восемь административных зданий;

две котельные;

661 частный жилой дом.

Под действие ограничения попадают целиком поселки Калинина (все улицы), Новое Аракчино и Красная Горка.

Реальное время / realnoevremya.ru

Кроме того, подача воды будет прекращена на ряде улиц и переулков, в том числе: 1‑й, 2‑й и 3‑й Красноборские, Вагонной, Водников, Гипсовой, Еловой, Завокзальной, Звездной, Лаишевской, Летней, Минусинской (включая детский сад №228), Новгородской, Ново‑Аракчинской, Новостроек, Объединенной (все дома), Параллельной, а также на Приволжской (с большим числом домов разной нумерации), Прирельсовой (все дома) и Равнинной.

Также отключение коснется ряда переулков — Березового, Грушевого, Дружного, Железнодорожного, Кедрового, Липового, Лиственного, Орехового, Поселкового, Прибрежного, Яблоневого, Ясеневого и Поперечно‑Красноборского, Поперечно‑Равнинного, Чусового.



Наталья Жирнова