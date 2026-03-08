Новости общества

В Кировском районе Казани отключат воду — затронуты поселки Калинина, Новое Аракчино и Красная Горка

19:53, 08.03.2026

Отключение произойдет 11 марта с 09:00 и до завершения аварийных работ

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

В связи с перевязкой аварийного участка водопровода по адресу: ул. Равнинная, 31, 11 марта с 09:00 и до завершения аварийных работ будет прекращена подача воды, сообщает «Водоканал».

Без водоснабжения останутся:

  • многоквартирные жилые дома (всего 22 здания);
  • один детский сад;
  • восемь административных зданий;
  • две котельные;
  • 661 частный жилой дом.

Под действие ограничения попадают целиком поселки Калинина (все улицы), Новое Аракчино и Красная Горка.

Кроме того, подача воды будет прекращена на ряде улиц и переулков, в том числе: 1‑й, 2‑й и 3‑й Красноборские, Вагонной, Водников, Гипсовой, Еловой, Завокзальной, Звездной, Лаишевской, Летней, Минусинской (включая детский сад №228), Новгородской, Ново‑Аракчинской, Новостроек, Объединенной (все дома), Параллельной, а также на Приволжской (с большим числом домов разной нумерации), Прирельсовой (все дома) и Равнинной.

Также отключение коснется ряда переулков — Березового, Грушевого, Дружного, Железнодорожного, Кедрового, Липового, Лиственного, Орехового, Поселкового, Прибрежного, Яблоневого, Ясеневого и Поперечно‑Красноборского, Поперечно‑Равнинного, Чусового.

Наталья Жирнова

