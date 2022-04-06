В столице Болгарии проходит массовый митинг против оказания военной помощи Украине

В болгарской столице Софии перед зданием парламента проходит массовый митинг против оказания военной помощи Украине. Об этом сообщает «РИА Новости».

По имеющейся информации, в митинге принимают участие несколько сотен человек. Наблюдается усиленное присутствие полиции. Перед зданием парламента возвели периметр безопасности. Участники осудили требование парламентской фракции «Демократическая Болгария» объявить персоной нон грата посла России в Софии.

Акцию организовала болгарская партия «Возрождение». Ее лидер Костадин Костадинов заявил, что партия не допустит вмешательства Болгарии в конфликт между Россией и Украиной путем оказания военной помощи Киеву. Также он призывает к отставке правительства.

Отмечается, что Болгария до сих пор не поставляла вооружение Украине, но сегодня может состояться голосование в поддержку данного проекта.

28 марта в сирийском городе Латакии состоялась акция в поддержку России и спецоперации на Украине. Она также проходила здесь 22 марта.

25 марта в израильском городе Нетания проходил митинг в поддержку России, а в тот же день в Тель-Авиве — автопробег.

Дарья Акимова