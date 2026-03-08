Второй этап благоустройства набережной реки в Черемшане завершат к концу октября

О проекте начали говорить еще в апреле прошлого года

К 31 октября 2026 года планируется завершить второй этап благоустройства набережной реки в Черемшане. Это стало известно из документов на сайте госзакупок.



На данный момент для второго этапа выделено 142,5 млн рублей, на которые, судя по документации, планируется сделать систему освещения, видеонаблюдения и электроснабжения. При этом работы необходимо закончить до 31 октября текущего года.

Основная часть сметы второго этапа благоустройства пойдет на приобретение оборудования — 77 млн рублей, еще 39 млн — на строительно-монтажные работы.

Проект представили в августе прошлого года «Парки Татарстана». В рамках полной реконструкции предусмотрено обустройство полноценного сухого пляжа с необходимой инфраструктурой. На набережной появится событийная зона с уличной сценой и амфитеатром.

— Когда Рустам Нургалиевич был у нас в районе, он сказал, что в райцентре нет шарма. В течение двух лет с «Архитектурным десантом» занимались этой работой, — рассказал в апреле на традиционном «Муниципальном часе» в Агентстве инвестиционного развития (АИР) Татарстана глава района Рамиль Айбатов.

Тогда стало известно, что на первый этап работ изыскали 120 млн рублей. Второй потребует более 300 млн, третий — более 500 млн рублей, а сроки окончания работ он не назвал.

Наталья Жирнова