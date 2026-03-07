Собчак озвучила свой топ городов России, в котором оказалась и Казань

Журналистка отметила уровень благоустройства в столице Татарстана

Фото: Артем Дергунов

Журналистка Ксения Собчак отметила уровень благоустройства парков и дорог в Казани. Она также назвала столицу Татарстана «прекрасным местом», которое ей очень нравится. Ее слова прозвучали во время интервью с колумнистом ШЭР Алексеем Мюцентендлером, которое прошло в прямом эфире в одной из соцсетей.

— Казань тоже прекрасное место. И мне очень нравится, как Минниханов распорядился сделать в городе парки, дороги, — отметила она.

Кроме того, журналистка озвучила свой личный топ городов России, в котором Казань заняла второе место. При оценке Собчак не учитывала Москву и Санкт-Петербург.

На первом месте в этом рейтинге расположился Екатеринбург, который Собчак назвала «удобным для жизни». Третье место она отдала Калининграду, где «просто очень красиво».



Никита Егоров