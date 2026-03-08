США признали нынешнее правительство Венесуэлы законным

Делси Родригес поблагодарила американского лидера и выразила заинтересованность в развитии равноправных взаимоотношений

Президент США Дональд Трамп признал действующую власть Венесуэлы легитимной администрацией страны. Объявляя о данном решении на встрече с латиноамериканскими лидерами в штате Флорида, Трамп подчеркнул, что признание состоялось на официальных юридических основаниях, передает «Интерфакс».

Делси Родригес, исполняющая обязанности временного президента Венесуэлы, положительно оценила инициативу США. Через соцсеть X она поблагодарила Трампа и выразила заинтересованность в развитии равноправных взаимоотношений.

— Мы вновь заявляем о готовности выстраивать долгосрочные отношения с США, основанные на взаимном доверии, равенстве и на соблюдении норм международного права, — написала Родригес.

Напомним, что 3 января 2026 года Трамп сообщил о задержании и эвакуации из Венесуэлы главы государства Николаса Мадуро совместно с супругой. Позднее он сообщил на пресс-конференции о проведении военной операции в столице Венесуэлы под кодовым названием «Полуночный молот», а вице-президент Венесуэлы Родригес стала врио главы страны после похищения Мадуро.

