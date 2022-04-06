Минниханов выразил соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского

Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Правительственная телеграмма направлена в адрес и.о. руководителя фракции Леонида Слуцкого.

«С глубоким прискорбием узнал о кончине Владимира Вольфовича Жириновского — опытного политика, энергичного парламентария, настоящего патриота России, внесшего свой большой вклад в обновление и всестороннее развитие страны», — говорится в тексте.

Фото: duma.gov.ru

Яркий организаторский талант, активная гражданская позиция, научно-философский взгляд на жизнь нашли убедительное отражение в созданной им партии. ЛДПР — одно из крупных и влиятельных общественно-политических объединений в стране, отметил Минниханов.

«Уверен, все, кто знал и уважал Владимира Вольфовича, сохранят светлую память об этом неординарном, сильном человеке. Сочувствую и выражаю мои соболезнования родным и близким покойного, Вам и всем его однопартийцам», — передает пресс-служба президента Татарстана текст телеграммы.

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский ушел из жизни сегодня после продолжительной болезни. Его госпитализировали еще в феврале. СМИ сообщали, что политик мог заразиться штаммом коронавируса «омикрон».

Татьяна Леухина