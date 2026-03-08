Новости общества

Российские ПВО за ночь уничтожили 72 дрона

10:10, 08.03.2026

Большинство БПЛА было уничтожено на юге страны

Российские ПВО за ночь уничтожили 72 украинских дрона. Об этом отчитались в Минобороны России.

Большинство БПЛА было уничтожено на юге страны:

  • 20 БПЛА — над территорией Астраханской области,
  • 20 БПЛА — над территорией Республики Крым,
  • 14 БПЛА — над территорией Ростовской области,
  • 8 БПЛА — над территорией Белгородской области,
  • 4 БПЛА — над территорией Краснодарского края,
  • 3 БПЛА — над территорией Курской области,
  • 2 БПЛА — над территорией Волгоградской области,
  • 1 БПЛА — над акваторией Азовского моря.

Ранее в Татарстане впервые за последние три дня ввели режим «Беспилотной опасности», который продлился около шести с половиной часов.

Наталья Жирнова

