Российские ПВО за ночь уничтожили 72 дрона
Большинство БПЛА было уничтожено на юге страны
Российские ПВО за ночь уничтожили 72 украинских дрона. Об этом отчитались в Минобороны России.
Большинство БПЛА было уничтожено на юге страны:
- 20 БПЛА — над территорией Астраханской области,
- 20 БПЛА — над территорией Республики Крым,
- 14 БПЛА — над территорией Ростовской области,
- 8 БПЛА — над территорией Белгородской области,
- 4 БПЛА — над территорией Краснодарского края,
- 3 БПЛА — над территорией Курской области,
- 2 БПЛА — над территорией Волгоградской области,
- 1 БПЛА — над акваторией Азовского моря.
Ранее в Татарстане впервые за последние три дня ввели режим «Беспилотной опасности», который продлился около шести с половиной часов.
