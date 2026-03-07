«Из-за плохого поведения»: Трамп анонсировал «очень сильный удар» по Ирану 7 марта

В США всерьез изучается возможность полного уничтожения иранских районов

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что ВС США планируют атаковать районы Ирана, ранее не подвергавшиеся ударам.

— Сегодня по Ирану будет нанесен очень сильный удар. Из-за плохого поведения Ирана всерьез изучается возможность полного уничтожения районов и неминуемой гибели групп людей, которые до этого момента не рассматривались в качестве целей, — написал он в Truth Social.

Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Некоторые мирные жители погибли. Иран также ударил в ответ по территории Израиля, а также по военным объектам Штатов на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что в Иране нет пострадавших среди россиян.

Помимо этого, эксперты сообщали, что на фоне конфликта «денежные потоки у российских компаний будут лучше, дивиденды — выше». Подробнее о том, как конфликт Ирана с Израилем и США повлияет на экономику России и при чем тут ресурсы Арктики, — в материале «Реального времени».



Никита Егоров