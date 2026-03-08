Долина возглавила топ самых упоминаемых женщин в социальных сетях за год

Возглавить рейтинг ей удалось на фоне судебных разбирательств, связанных с продажей своей московской квартиры

Фото: скриншот из видео с сайта Первого канала

По данным системы «Медиалогия», певица Лариса Долина стала самой упоминаемой женщиной в социальных сетях за период с 1 марта 2025 года по 1 марта 2026 года. Результаты исследования, оказавшиеся в распоряжении РБК, показывают, что публикации с упоминанием артистки появились в русскоязычном сегменте соцмедиа 1,7 млн раз.

Среди площадок, где фиксировались упоминания, — «ВКонтакте», Telegram, MAX, «Одноклассники», TikTok, «Яндекс Дзен», YouTube, Rutube и другие платформы.

Возглавить рейтинг самых обсуждаемых в соцсетях женщин Ларисе Долиной удалось на фоне судебных разбирательств, связанных с продажей ее московской квартиры в августе 2024 года. В законодательство России хотят внести поправки, чтобы защитить покупателей от так называемого «эффекта Долиной». Риелторы оценивают поправки как нужные и актуальные, но подчеркивают: аферисты адаптируются под обстановку, и схема получает новые витки. Подробнее о том, как не лишиться денег и жилья, — в материале «Реального времени».



В числе следующих за Долиной по частоте упоминаний в социальных медиа — представитель МИД России Мария Захарова, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, певица и телеведущая Ольга Бузова, а также журналистка Ксения Собчак. При этом более половины позиций в топ‑20 (12 из 20) заняли российские певицы и артистки.

Наталья Жирнова