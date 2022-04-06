Украинский журналист Дмитрий Гордон внесен в российский реестр террористов и экстремистов
Украинский журналист Дмитрий Гордон внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом сообщает «Интерфакс».
Включение в подобный реестр, согласно законодательству, означает замораживание банковских средств и приостановку их обслуживания.
Помимо Гордона, в этот список попал другой украинский журналист — Фахрудин Шарафмал. В марте в эфире украинского ТВ он сделал ряд резонансных заявлений и цитировал нациста Адольфа Эйхмана. Следком России возбудил в отношении него уголовные дела.
В конце марта Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Гордона по трем статьям. По данным ведомства, журналист в прямом эфире украинского телеканала призвал совершить вооруженное нападение на Россию и развязать против нее агрессивную войну с использованием ядерного оружия. Также он сообщал заведомо ложную информацию о бомбардировках и артиллерийских обстрелах гражданской инфраструктуры и мирных граждан.
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