Ильнур Гарифуллин представил «Сак-Сок» в Мензелинском театре как древнетюркский эпос

Йолдыз Миннуллина вышла за рамки традиционного баита и создала новую историю по его мотивам

Кони, крылья, истуканы. Фото: предоставлено пресс-службой министерства культуры РТ

Режиссер Ильнур Гарифуллин представил в Мензелинском театре «Сак-Сок» (12+). Хоть спектакль заявлен как постановка классического баита, на самом же деле перформанс — полноценная новая история по его мотивам от поэта Йолдыз Миннуллиной, выходящая за рамки повествования об отношениях матерей и детей и дорастающая до масштабов древнетюркского эпоса. Подробнее — в материале «Реального времени».

Жили-были два брата

В Мензелинском театре представили спектакль «Сак-Сок» (12+). Это древнетюркский баит (среднее между эпосом и лирической песней), который повествует о двух братьях и является предметом научного исследования благодаря поэту Утыз-Имяни (1754—1834). Его известные варианты — от 12 до 100 строф.

Каноническая история такова — два брата поссорились из-за наконечника лука, за что их необдуманно прокляла мать, превратив в птиц, которые не могут встретиться друг с другом, но постоянно слышат: «Сак» и «Сок».

Кажется, любой татарский ребенок не понимал, почему это печальное произведение издавалось как детская литература (несмотря на прекрасные иллюстрации Тавиля Хазиахметова). Обыкновенно эту историю трактуют как рассказ об отношениях родителей и детей или как текст-предупреждение.

На ее основе Рабит Батулла написал драму, а Шамиль Шарифуллин — множество мелодий. Хореографы Нурбек Батулла и Марат Казиханов превратили это в электронно-пластический перформанс, переходящий в импровизацию.

Кони, если что, игрушечные. предоставлено пресс-службой министерства культуры РТ

Авторское, по мотивам

В Мензелинске афиша обещает инсценировку по мотивам тюркского баита, но на самом деле Йолдыз Миннуллина написала развернутое авторское произведение.

Братья (Рустем Зиннуров и Ильмир Кашапов) пришли в этот мир одновременно (под саунд-дизайн Камиля Гатауллина). Один из них спокоен, другой яростен. Их отец отправился в путь, чтобы разбить огромную гору и вернуть солнце. А потом отправил весточку домой.

У братьев одинаковые колыбели. А также одинаковые парные мечи и щиты, с которыми они устраивают драки. Одни и те же огромные игрушечные лошади (художник — Наталья Вильданова), но настоящие громкие плети.

Когда приходит время делить государство, братья, вместо того чтобы соревноваться в стрельбе из лука, направляют оружие друг на друга, получают проклятье матери (Раушания Галиуллина) и превращаются в птиц с огромными крыльями. За всем этим наблюдает каменный истукан, изображающий одновременно трон и самого отца. В какой-то момент братья поднимают отца, как куклу, а на наконечниках стрел появляются цветы.

Рустем Зиннуров. предоставлено пресс-службой министерства культуры РТ

Нет места слезам

Режиссер Ильнур Гарифуллин, который теперь работает в Мензелинске (и на которого здесь возлагают большие надежды), не впервые сталкивается с тюркским народным творчеством. В театре Тинчурина в 2023 году он играл заглавную роль в эпосе «Идегей», воплощая на сцене воина, который был и сторонником золотордынского хана Тохтамыша, и его противника Тамерлана, являлся правителем Золотой Орды и основателем Ногайской орды. Это была первая роль Гарифуллина на татарском языке.

Йолдыз Миннуллина (как кукла) появлялась в спектакле «Сак-Сок» челнинского театра кукол режиссера Ильгиза Зайниева (наряду с Габдуллой Тукаем и падшим ангелом Габриэля Гарсиа Маркеса). В 2019-м она с Нурбеком Батуллой показывала перформанс ÖTÜKÄN — о том, как в VI веке сначала возник Тюркский каганат, потом разделился на Восточный и Западный, и Восточный оказался под властью Китая.

Хоть и в оригинальном баите и поется: «Не плачь, мама, зачем плачешь? Сама прокляла, о чем ты думаешь?», Гарифуллин стремится превратить новый текст Миннуллиной в трагедию, в которой, по сути, кара — это не сиюминутное желание матери. Кажется, она выполняет пожелание высших сил. Так что смысла показывать ее переживания, переводя спектакль в мелодраму, нет.

Фигура отца, хоть и оживает (впрочем, режиссер уже размышляет о другом варианте действий), изначально напоминает каменных истуканов, к примеру балбалов. И когда братья отправляют стрелы в щит на его груди (а дети в зале, наконец, притихают), хочется, чтобы это действие не было обыденностью — в попытке соревноваться братья заступают за черту, после которой уже нет возврата.

А потому и не поспешно, а с пониманием дела должна останавливать противостояние, переходящее из соревнования в сражение, их мать.

На то, что происходящее не просто прихоть, указывают знаки луны и солнца на костюмах братьев. Так же как эти небесные светила не могут встретиться друг с другом, не суждено теперь увидеться и сородичам. Все уже предопределено.

К слову, по одной из версий, основа «Сак-Сока» — древнекитайская («синь-янь» — «левый-правый») о споре между солнцепоклонниками и лунопоклонниками, которые делили плодородные земли, после чего была построена Китайская стена...

И, на самом деле, в баите с цензом в шесть лет и длительностью чуть более 40 минут заложено гораздо больше, чем звучит на премьере. Актерам еще предстоит стать исполинами трагедии, которая заложена в этом тексте. На все то воля богов.