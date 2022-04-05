Итоги дня: куда могут перенести казанский «Кырлай», Путин о ценах на продукты, потепление в Татарстане до +14
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 5 апреля:
- Российский рынок обеспечен собственными продуктами питания по основным направлениям, заявил президент страны Владимир Путин. Он отметил, что государство должно минимизировать влияние проблем на глобальном рынке продовольствия на внутренний рынок. По его словам, необходимо защитить рынок от перепадов цен на продукты, а также держать на контроле обеспечение аграриев топливом и техникой.
- Также Путин сообщил, что Россия в этом году будет бережливо относиться к поставкам продовольствия за рубеж, особенно в государства, ведущие враждебную по отношению к стране политику. По словам президента, выросшие объемы производства позволяют обеспечить цены на продукты питания внутри страны ниже по сравнению с мировым рынком.
- Ряд стран приняли решение о депортации российских дипломатов. В Латвии объявили о высылке 13 дипломатических сотрудников, в Эстонии — 14, в Швеции — трех, в Италии — 30, в Дании — 15. Например, по данным датского МИД, дипломаты занимались разведывательной деятельностью. Им необходимо покинуть страну в течение 14 дней.
- Правительство России подготовило еще один пакет мер по поддержке экономики страны в условиях санкций, который включает в себя около 20 инициатив. Как рассказал премьер-министр Михаил Мишустин, проработано порядка 200 предложений. Новые инициативы охватывают несколько сфер. Например, увеличивается срок действия новых заключений на подтверждение производства промышленной продукции на территории страны с одного года до трех лет. А процедура оформления будет переведена в электронный формат.
- Между Россией и Украиной проведен обмен пленными в формате 86 на 86 человек, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. В списки на обмен были включены четыре сотрудника «Росатома», которые остаются на Украине. Но украинская сторона исключила их в последний момент. Москалькова добавила, что ведется работа по возвращению 90 российских дальнобойщиков с Украины.
- Евросоюз готовит пятый пакет санкций против России. В него войдет запрет на импорт угля из России стоимостью €4 млрд в год, ограничение на вход в порты Евросоюза для российских судов. Также планируется полный запрет на операции против «четырех ключевых российских банков», в том числе ВТБ. А российским компаниям планируют запретить участвовать в государственных закупках в Евросоюзе.
- По данным Минфина России, в марте полученные дополнительные нефтегазовые доходы оказались на 302 млрд рублей ниже от ожидаемого объема. Корректировка связана с отклонением объемов экспорта газа от прогнозного уровня и другими факторами. А в текущем месяце ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета составляет 798,4 млрд рублей. Также ведомство не планирует в апреле покупку иностранной валюты и золота.
- Россия сформировала пул из 193 самолетов для полетов за рубеж, сообщил министр транспорта страны Виталий Савельев. По его словам, остальные — это иностранные машины, которые являются собственностью отечественных авиакомпаний. Они зарегистрированы в российском реестре изначально.
- Основатель компаний SpaceX и Tesla, американский предприниматель Илон Маск впервые возглавил рейтинг богатейших людей планеты по версии журнала Forbes. Его состояние оценивается в $219 млрд. Второе место в рейтинге занял основатель Amazon Джефф Безос с $171 млрд, третье — руководитель брендов Louis Vuitton Бернар Арно и его семья, чье состояние оценивается в $158 млрд.
- Правительство Татарстана выбирает площадку, куда перенесут казанский парк развлечений «Кырлай». Одним из вариантов стала территория за торговым центром «Парк Хаус», который расположен на проспекте Ямашева. Также рассматривается территория Русско-Немецкой Швейцарии. Как рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин, пока конкретного решения нет, но в ближайшее время его озвучат.
- Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что в текущем году в стране уже приостановили или отменили более 200 тысяч проверок бизнеса — их количество снизилось в восемь раз. По его словам, в случае проведения проверок в период действия моратория компания может обратиться в прокуратуру и Генпрокуратуру, а IT-компании — в Минцифры и Минэкономразвития. Решетников отметил, что критерии внесения IT-компаний в реестр отечественных разработчиков софта были упрощены. Сейчас в списке насчитывается около 22 тысяч компаний.
- Новый участок Большого Казанского кольца на участке улицы Меховщиков, от улиц Магистральной до Девятаева, планируют достроить к концу августа. Как рассказал мэр города Ильсур Метшин, указанный участок планировалось завершить к ноябрю текущего года. Но чтобы освободить местных жителей от неудобств из-за возведения дороги, была поставлена цель завершить строительные работы на несколько месяцев раньше.
- Челнинские полицейские вновь завели дело против рэпера Моргенштерна из-за пропаганды наркотиков. Комплексная лингво-ботаническая экспертиза показала, что по краям татуировки на груди исполнителя изображено растение, похожее на коноплю. А в его клипах выявили множественные сцены, «формирующие у зрителя ассоциативные связи между допустимостью незаконного потребления продуктов конопли и достижением успеха».
- Иностранные специалисты продолжат работать над благоустройством Казанки. Например, для работ на набережной был приглашен известный французский ландшафтный архитектор Мишель Пена. Как рассказала руководитель департамента архитектурных проектов фонда «Институт развития городов Татарстана» Наиля Зинатуллина, сейчас никаких трудностей с благоустройством общественных пространств и иностранными партнерами нет.
- В этом году в Татарстане запланировали благоустройство 1 200 дворовых территорий с лимитом финансирования 9 миллиардов рублей. Всего на благоустройство в республике более 2 тысяч дворов и 351 общественного пространства потратили более 32,5 миллиарда рублей, сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Марат Айзатуллин. О том, много это или мало, — в материале «Реального времени».
- В столице Татарстана выставили на продажу еще один торговый центр «Бахетле», расположенный по улице Залесной, 66. Двухэтажное здание площадью более 6,6 тысячи «квадратов» оценили в 740 млн рублей. Состояние объекта автор объявления оценивает как хорошее. Причины продажи он не указал.
- Ретейлер «Ашан» опроверг слухи о прекращении работы компании на территории России. Эта информация не соответствует действительности и является очередной попыткой дестабилизировать ситуацию, заявили в компании. «Ашан Ритейл Россия» продолжит работу в штатном режиме и не планирует останавливать или сокращать активность.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал недостойными президента США очередные выпады Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина. Так представитель Кремля прокомментировал ситуацию, когда Байден после событий в украинском городе Буче назвал Путина военным преступником. По словам Пескова, личные оскорбления в адрес российского лидера продолжаются, а это неприемлемо и недостойно президента США.
- Также Песков рассказал, что Россия не будет торопиться с переходом на оплату в рублях за экспортные товары. Это должна быть абсолютно продуманная, планомерная и тщательно выверенная работа. По словам пресс-секретаря российского президента, резким движениям места здесь нет и действовать по-другому невозможно.
- Военные инженеры Казанского высшего танкового командного училища провели подрывы льда на затороопасных участках реки Берли в селе Бурундуки в Татарстане. Спасатели поисково-спасательной службы республики при помощи мотобуров пробурили шурфы в толще льда для закладки тротила и обеспечили безопасность при взрывных работах. Отмечается, что русло реки извилистое и с активным таянием снега это может принести немало проблем.
- По данным Гидрометцентра Татарстана, осадки в республике сохранятся до конца недели. В то же время, по предварительному прогнозу, в выходные дни сохранится теплая погода. Так, в субботу ожидается потепление до +6... +11 градусов. А в воскресенье воздух прогреется до +9... +14 градусов.
Диана ЖиленковаОбщество Татарстан
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