Иностранные специалисты продолжат работать над благоустройством Казанки

Наиля Зинатуллина, руководитель департамента архитектурных проектов фонда «Институт развития городов Татарстана», призналась, что там, где есть лимит финансирования по общественным пространствам, в фонде старались до сих пор работать с иностранными поставщиками. Прежде всего с немецкими и французскими производителями.



— По разным причинам. Но в основном ввиду того, что качество импортного оборудования, как правило, честно скажу, лучше нашего, российского. И в части его эксплуатации в том числе. Но по очевидным причинам нам сейчас приходится его заменять. Но проблем, на самом деле, глобальных в этом нет. Потому что производители российские способны быть функционально-релевантными нам, — заявила она.

Фото: tatarstan.ru

Никаких трудностей с благоустройством общественных пространств и иностранными партнерами — а для работ на набережной Казанки был приглашен известный французский ландшафтный архитектор Мишель Пена — сейчас нет.

Координатор «Нашего двора», заместитель директора Фонда «Институт развития городов Татарстана» Венера Камалова в свою очередь призналась, что многие жители тоже беспокоятся за качество ремонта в рамках программы из-за ухода западных партнеров. Однако уже два года в фонде работали в основном с российскими поставщиками, а лавки, урны и прочее поставлялось вообще татарстанскими производителями. 100-процентный заказ на этот год им уже был сформирован и обеспечен предоплатой.

Фото: tatarstan.ru

Аналогичная ситуация, заверила она, с заводским спортивным и уличным оборудованием — оно включено в уже готовый электронный каталог, и все оборудование выпускается согласно сертификации технического регламента ЕврАзЭс.

Сегодня Наиля Зинатуллина заявила, что из-за строительства Соборной мечети на месте парка развлечений «Кырлай» придется менять и концепцию парка «Манзара», так как он географически расположен рядом.