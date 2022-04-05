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В Кремле заявили, что Россия не будет спешить с переходом на оплату в рублях за экспортные товары

14:43, 05.04.2022 1
В Кремле заявили, что Россия не будет спешить с переходом на оплату в рублях за экспортные товары
Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет торопиться с переходом на оплату в рублях за экспортные товары. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, это должна быть абсолютно продуманная, планомерная и тщательно выверенная работа. Песков отметил, что резким движениям места здесь нет и действовать по-другому невозможно.

Фото: Илья Репин

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о новом порядке расчетов за российский газ с недружественными странами в рублях. На днях Дмитрий Песков высказал мнение, что система оплаты за газ в рублях в дальнейшем распространится и на другие российские товары для экспорта.

Дарья Акимова
ЭкономикаОбщество

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:53
    ну да да. помним. смешно.
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