В Кремле заявили, что Россия не будет спешить с переходом на оплату в рублях за экспортные товары

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет торопиться с переходом на оплату в рублях за экспортные товары. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, это должна быть абсолютно продуманная, планомерная и тщательно выверенная работа. Песков отметил, что резким движениям места здесь нет и действовать по-другому невозможно.

Фото: Илья Репин

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о новом порядке расчетов за российский газ с недружественными странами в рублях. На днях Дмитрий Песков высказал мнение, что система оплаты за газ в рублях в дальнейшем распространится и на другие российские товары для экспорта.



Дарья Акимова