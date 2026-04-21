Ради сохранения коммерческой тайны: в Татарстане стартовал заочный суд над украинским олигархом Коломойским*

Дело об уводе нефти на 10,8 млрд рублей рассматривают в закрытом режиме

В Альметьевске в закрытом режиме стартовал судебный процесс по делу четырех украинских бизнесменов, заочно обвиняемых в присвоении 859 тысяч тонн продукции «Татнефти» в составе преступного сообщества. Решение о таком формате было принято по ходатайству потерпевшей стороны, выразившей опасения о возможном разглашении коммерческой тайны в ходе рассмотрения с участием представителей СМИ и слушателей. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Альметьевского горсуда.

Напомним, по версии следствия, с 4 декабря 2006-го по 19 октября 2007-го обвиняемые, находясь вне пределов Российской Федерации, создали преступное сообщество. А далее совместно с лицами, чье уголовное дело выделено в отдельное производство, присвоили нефть, поставленную через компанию-посредника. Свыше 800 тысяч тонн нефти были отправлены трубопроводным транспортом через ряд посредников в резервуары нефтедобывающего завода «Укртатнафта» в Полтавской области Украины.



Статус потерпевшего в деле получила «Татнефть». Ее ущерб оценили более чем в 10 млрд рублей.

Расследованием на протяжении пяти лет занимались сотрудники ГСУ МВД Татарстана. В марте текущего года прокуратура утвердила заочное обвинение в создании преступного сообщества и присвоении чужого в особо крупном размере.

В Альметьевский суд это дело пришло без подсудимых. Они объявлены в международный розыск в статусе заочно обвиняемых. В суде их интересы сейчас представляют адвокаты из Альметьевска, «Камского уголовно-правового центра» Ижевска и московского адвокатского бюро «ЕПАМ», также работающего с клиентами за пределами РФ.

В списке «заочно» обвиняемых и заочно арестованных по делу «бизнес-ОПС» — украинские олигархи Игорь Коломойский* и Геннадий Боголюбов, глава правления ЗАО «Укртатнафта» Павел Овчаренко и Александр Ярославский.

Интересы потерпевшей компании в процессе представляет глава правового департамента ПАО «Татнефть» Дмитрий Медведев и его коллега Светлана Султанова.

Гособвинение по делу поддерживает помощник Альметьевского прокурора Карина Артамонычева.

Также в уголовный процесс вступили представители АО «Петрус» — одного из ведущих производителей на рынке ПЭТ-упаковки в России. В ходе следствия силовики арестовали акции и активы этой компании на 20,7 млрд рублей, считая ее аффилированной с обвиняемыми. Список арестованного весьма объемен — нежилые помещения, строения и земельные участки в Санкт-Петербурге, городах Подмосковья, Рязанской, Свердловской, Челябинской, Самарской, Брянской, Калужской, Нижегородской и Омской областей.

Еще одним участником закрытого процесса стал рязанский «Рельеф-центр», который ранее безуспешно пытался добиться отмены ареста на свое помещение в Рязани в рамках данного уголовного дела.

Об уголовном преследовании украинских олигархов за преступление в Татарстане стало известно в 2021-м. На тот момент ущерб предварительно оценивали в 4 млрд рублей.

В ноябре 2022-го по ходатайству следователя Вахитовский суд Казани избрал Боголюбову и Коломойскому* заочный арест. А меньше чем через год последний был задержан и взят под стражу украинскими властями за преступления на родине. На тот момент ему вменяли мошенничество и легализацию имущества на 13 млн долларов с их выводом за границу через подконтрольные банковские структуры. В 2024-м Игорю Коломойскому* вменили еще и организацию заказного убийства директора юркомпании, который отказался выполнять требования по аннулированию и признанию недействительными решений общего собрания акционеров.

В 2023-м заочно обвиняемого в России внесли в список террористов и экстремистов — за финансовую поддержку неонацистских вооруженных формирований. В 2025-м в казанский суд поступала жалоба адвоката украинского олигарха на действия следователей. Речь шла о якобы незаконном ограничении «заочника» в правах. До рассмотрения по существу этот материал не дошел. Адвокат отозвал свою жалобу, сославшись на то, что та утратила актуальность.

Примечательно, что в прошлом году бывший глава правления «Укртатнафты» Овчаренко объявлялся в международный розыск и властями Украины. Совместным предприятием Татарстана и Украины он рулил в 2007—2022 годах.