Экс‑редактор Ura.ru получил 5 лет колонии за покупку криминальных сводок у дяди‑полицейского

Общая сумма взятки составила 120 тыс. рублей

Фото: Динар Фатыхов

Верх‑Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил к пяти годам колонии экс‑редактора Ura.ru Дениса Аллаярова, обвиняемого в покупке криминальных сводок у своего дяди‑полицейского. Об этом пишет РИА «Новости».

Кроме того, суд запретил Аллаярову заниматься журналистской деятельностью на четыре года.

Гособвинение просило для Аллаярова пять лет колонии общего режима, 1,2 млн рублей штрафа и запрет на издательскую и журналистскую деятельность на пять лет. Сам подсудимый на прениях признался, что растерян от запрашиваемого прокурором срока, назвав его суровым.

Перед прениями Аллаяров рассказал суду, что раскаивается, а криминальные сводки давали ему преимущество перед другими изданиями лишь в оперативности. В последнем слове он заявил, что «безрассудное стремление к оперативности» и привело его на скамью подсудимых.

Реальное время / realnoevremya.ru

По версии следствия, с мая 2024 года по март 2025 года редактор Аллаяров выкупал у начальника отдела уголовного розыска отделения полиции №10 Екатеринбурга Андрея Карпова, приходящегося ему родным дядей, криминальные сводки. Общая сумма вменяемой ему взятки составила 120 тыс. рублей.

Андрей Карпов, пошедший на сделку со следствием, уже осужден на четыре года условно. Весь судебный процесс, длившийся полгода, Аллаяров полностью отрицал все обвинения — признание вины прозвучало только на заседании перед прениями.

Рената Валеева