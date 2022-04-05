Новой площадкой для казанского парка «Кырлай» может стать территория за ТЦ «Парк Хаус»

Фото: Максим Платонов

Власти Татарстана выбирают площадку, куда перенесут казанский парк развлечений «Кырлай». Один из вариантов — территория за торговым центром «Парк Хаус» на проспекте Ямашева.

— Пока там конкретного решения нет, я думаю, в ближайшее время его озвучат, — рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин.

Напомним, на месте парка «Кырлай» построят Соборную мечеть. Об этом стало известно на прошлой неделе. Первый камень планируют заложить уже 20 мая. Строительство начнется осенью этого года. Мечеть будет рассчитана на 10 тысяч человек.



К сносу парка «Кырлай» уже приступили. В прошлую пятницу там разбирали аттракционы, работала техника.

Фото: realnoevremya.ru / Диана Жиленкова

Все работы, связанные с демонтажем сооружений парка «Кырлай», планируют завершить к 1 мая 2022 года.



В конце марта казанский блогер Булат Закиров опубликовал в соцсети видео, на котором раскритиковал парк «Кырлай», назвав его складом металлолома. По его мнению, парк аттракционов устарел. Закиров пожаловался, что в парке нет зимней программы, и «гектары площади в одном из самых пафосных мест в Казани» простаивают.

Татьяна Демина