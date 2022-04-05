В России упростят для промышленников процедуру подтверждения производства продукции на территории страны

Фото: Максим Платонов (архив)

Правительство России увеличивает срок действия новых заключений на подтверждение производства промышленной продукции на территории страны с одного года до трех лет. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

— А те документы, что сейчас уже на руках, продлеваются еще на год. Соответствующее постановление подписано, — приводит его слова пресс-служба правительства России.



Фото: Максим Платонов (архив)

Кроме того, процедура оформления будет переведена в электронный формат. Для этого будет использоваться Государственная информационная система промышленности.

Сегодня Мишустин рассказал о подготовке нового пакета по поддержке экономики страны в условиях санкций, который включает в себя около 20 инициатив. По его словам, проработано уже порядка 200 предложений. Новые инициативы охватывают несколько сфер.

Диана Жиленкова