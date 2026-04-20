Ипотека под 0,01% или рассрочка без процентов: 9 способов выгодно купить квартиру в Казани

Почему квартиру надо покупать сейчас и какие особые условия покупки можно найти в столице Татарстана

Многие эксперты сходятся во мнении: покупать квартиру в казанской новостройке нужно прямо сейчас. Хотя ключевая ставка ЦБ остается высокой, тренд на ее снижение уже наметился. По прогнозам ДОМ.РФ, при сохранении текущей политики регулятора ипотека может подешеветь к концу года. Однако вместе с этим на рынок выйдет отложенный спрос, и цены на квадратные метры неизбежно пойдут вверх. Выиграет тот, кто зайдет в сделку сегодня. Пока спрос на паузе, застройщики буквально борются за клиента, предлагая зафиксировать текущую стоимость жилья и собрать щедрые «плюшки» — от рассрочек под 0% до парковки в подарок. Рассказываем, что происходит на рынке и какие спецпредложения от одного из ведущих казанских застройщиков СМУ-88 помогут купить квартиру с максимальной выгодой.

Казань третья после Москвы и Питера по стоимости «квадрата» в новостройке

Рынок новостроек Казани остается сложным: после того как окончились общедоступные программы ипотеки, спрос на квартиры снизился. Однако резкого удешевления квадратного метра не произошло. Согласно исследованию «Яндекса», в городах-миллионниках медианная цена квадратного метра составляет 205 000 рублей, тогда как в казанских новостройках в марте она достигла 261 000 рублей. Столица Татарстана занимает третье место по дороговизне жилья после Москвы и Санкт-Петербурга. При этом в марте квартиры подорожали еще на 0,5%. Полная медианная стоимость лота составила 14,5 млн рублей при медианной площади 58,1 кв. м.

Тем не менее большинство застройщиков Казани прогнозируют в скором времени раскрытие сформировавшегося отложенного спроса. Ведь если сегодня держать деньги на депозите — дело выгодное, то при поступательном снижении ключевой ставки регулятора проценты по вкладам будут снижаться вслед за ней. Рано или поздно наступит момент, когда россияне начнут перекладывать деньги в квадратные метры — в понятную и традиционную для нашего менталитета инвестицию.

Тем более что банки уже начинают снижать ставки по рыночной ипотеке. Они все еще остаются высокими — минимальные ставки в диапазоне 15,7—18,9%, а средние рыночные значения — около 20%. При этом ключевым ориентиром, после которого рынок начнет оживать, эксперты называют ипотечный процент в 10—12%. При 12% спрос начнет расти, а при 10% вновь наступит массовая доступность ипотеки.

Что все это значит для покупателя? Многие эксперты считают, что не стоит ждать снижения цены на квартиры в Казани — этого не случится. Дожидаться снижения ипотечных ставок — стратегия рабочая, но тогда надо быть готовым к тому, что параллельно с этим снижением резко вырастет цена квадратного метра, и произойти это может уже во второй половине года. А значит, при такой покупке вам понадобятся все навыки арифметики, которые у вас имеются, чтобы рассчитать, что выгоднее.

Ближайшие месяцы — оптимальное время для сделки: застройщики уже сейчас предлагают акции и субсидированные программы с комфортными ежемесячными платежами и возможностью последующего рефинансирования кредита на более выгодных условиях.

9 особенных предложений от СМУ-88

Казанские застройщики традиционно весьма изобретательны и предлагают целый спектр привлекательных предложений, которые облегчат сделку по покупке недвижимости и сделают ее комфортной для покупателя. Один из девелоперов, который славится гибкостью подходов и умением найти решение для любой ситуации, — группа компаний «СМУ-88». Ее жилые комплексы украшают город, компания ведет комплексные амбициозные проекты развития территорий. Ее силами Казань прирастает эффектными, комфортными жилыми комплексами в топовых локациях. Но топовыми можно назвать и условия, которые предлагает компания своим покупателям. В условиях нестабильного рынка это особенно ценно. Рассмотрим 9 акций и спецпредложений, которые прямо сейчас действуют в офисах продаж СМУ-88.

Рассрочка 0%

Акция действует для ЖК «Яналиф» и ЖК «Вознесенский квартал». Доступны два варианта оплаты:

без первоначального взноса с ежемесячным платежом 3% от стоимости квартиры;

с первоначальным взносом 20% и ежемесячным платежом 1%.

Чтобы попасть в эту акцию, надо поторопиться и внести платную бронь до 30 апреля 2026 года. Программа оформляется напрямую у застройщика, без участия банка. Оставшаяся сумма выплачивается в конце срока рассрочки. Предложение подходит для тех, кто прямо сейчас, до конца апреля, хочет купить квартиру и не любит переплачивать проценты банку.

Бизнес-класс с экономставкой: ипотечная ставка 0,01% на первые два года

Акция действует для ЖК «Вознесенский квартал». Первые два года ипотечная ставка составляет от 0,01%, на оставшиеся 28 лет — действующая рыночная, 19,9%. Эта программа подходит тем, кто не подпадает под условия семейной и IT-ипотеки. Таким образом, два года можно платить комфортнейшие 0,01% по ипотеке, а затем рефинансировать кредит на более выгодных условиях с пониженной ставкой.

Лизинг

С недавнего времени юридические лица и индивидуальные предприниматели могут приобрести недвижимость СМУ-88 в лизинг. Это формат долгосрочной аренды с правом выкупа: клиент сразу пользуется объектом, выплачивая фиксированные ежемесячные платежи. Программа распространяется на жилые и коммерческие помещения, а также паркинги. Минимальный аванс — от 10%, условия рассчитываются индивидуально. Среди преимуществ — экономия на налогах и гибкие условия договора. Лизинг доступен как для сданных объектов, так и для проектов со сроком ввода до двух лет.

Льготная ипотека

Ипотечные программы с государственной поддержкой — семейная от 3,5% годовых, ИТ-ипотека под 6% годовых — действуют при покупке квартир во всех жилых комплексах от СМУ-88. Первоначальный взнос составляет 30,1%, кредит может быть выдан на 30 лет. Семейная ипотека доступна семьям с ребенком до 6 лет включительно, двумя несовершеннолетними детьми или ребенком-инвалидом. IT-ипотека подойдет сотрудникам аккредитованных IT-компаний.

Траншевая ипотека

Траншевая ипотека действует для ЖК «Вознесенский квартал» и «Адали». Это покупка квартиры в строящемся доме с комфортной нагрузкой на старте: сначала оформляется первая часть суммы, и вы платите уменьшенный ежемесячный платеж. К примеру, для «Вознесенского квартала» первый транш займет всего 100 000 рублей, это означает, что ежемесячный платеж может начинаться от 1 000 рублей. Остальная, несравнимо бо́льшая часть суммы выплачивается в конце строительства.

Программа подойдет тем, кто рассчитывает на поступление крупных средств от продажи недвижимости или другого актива, получения годовых бонусов или дивидендов и других запланированных финансовых поступлений. Так, покупатель может оформить сделку уже сейчас, вносить минимальные платежи на этапе строительства, а после продажи старой квартиры закрыть основную часть стоимости новой.

Парковка в подарок при покупке квартиры

Акция действует в жилых комплексах «Адали», «Крыловка Парк», «Вознесенский квартал». Распространяется на покупку квартир площадью от 61—80 кв. м., в зависимости от выбранного ЖК. При покупке квартиры покупатель получает в подарок парковочное место стоимостью до 3 млн рублей (ЖК «Адали»), до 2,5 млн рублей (ЖК «Вознесенский квартал»), до 2 млн рублей (ЖК «Крыловка Парк»). Если необходимости в парковочном месте нет, покупатель может выбрать скидку аналогичного размера на покупку квартиры.

Это предложение подходит для больших семей с машиной или автовладельцам с большой квартирой. Как бы то ни было, бесплатное парковочное место будет очень кстати.

Трейд-ин

Программа подходит для тех, кто планирует переезд вместе с продажей старой квартиры, но не хочет заморачиваться лишними хлопотами по поиску покупателя и оформлению сделки. Все это можно сделать в одном окне: заключить со СМУ-88 договор на продажу текущей квартиры и параллельно забронировать выбранную новую жилплощадь с фиксацией цены на 3 месяца.

Оценка квартиры проводится в день обращения, после чего специалисты компании берут на себя продажу объекта, оформление документов и полное юридическое сопровождение сделки.

Можно забронировать новую квартиру и зафиксировать цену и в том случае, если вы решите продавать старое жилье самостоятельно. Правда, тогда срок бронирования сокращается до 21 дня.

Отделка под ключ от застройщика

Услуга действует на все жилые комплексы СМУ-88. Комплексную чистовую отделку можно заказать напрямую у застройщика: все этапы ремонта — от организации до контроля — компания берет на себя. На выбор доступны три варианта оформления — светлый, темный и бежевый. Услуга распространяется как на квартиры в строящихся домах, так и в уже сданных. Отремонтируют все за 3—5 месяцев, гарантия на работы предоставляется на год. Решение подойдет тем, кто хочет сразу заехать в готовую квартиру без лишних хлопот с ремонтом. Еще один сегмент целевой аудитории этой акции — инвесторы, которые хотят купить жилье для сдачи в аренду.

100 тысяч на путешествие при покупке квартиры

Совместная акция СМУ-88 и Coral Travel — приятный бонус заядлым путешественникам. При покупке любой квартиры в жилых комплексах СМУ-88 клиент получает 100 000 бонусов у туроператора Coral Travel. Их можно потратить, оплачивая любой тур компании. 1 бонус соответствует 1 рублю. Начисленные бонусы действуют год с момента зачисления.

Один из лидеров казанского рынка и «Надежный застройщик России»: чем известно СМУ-88?

При покупке квартиры ключевым фактором остается выбор надежного девелопера. Важно учитывать его репутацию, опыт работы на рынке, объем и качество реализованных проектов, а также отзывы покупателей.

Группа компаний «СМУ-88» работает на рынке Татарстана с 2016 года и три года подряд признавалась «Надежным застройщиком России». Компания награждена Золотым знаком за высочайшие достижения в соблюдении законных прав и интересов участников долевого строительства на территории Татарстана и Приморского края. По данным Единого ресурса застройщиков, СМУ-88 — один из лидеров ввода жилья за 2025 год.

Сегодня проекты компании входят в топ самых востребованных ЖК в Казани и являются лауреатами и победителями всероссийских конкурсов в области архитектуры, нового строительства и территориального развития.

Подробную информацию о проектах и действующих предложениях застройщика можно узнать на сайте smu88.group, в офисе продаж или по телефону: +7 (843) 218-12-18.

