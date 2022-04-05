Путин заявил, что российский рынок обеспечен собственными продуктами питания по основным направлениям

Российский рынок обеспечен собственными продуктами питания по основным направлениям. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин.

По его словам, Россия должна минимизировать влияние проблем на глобальном рынке продовольствия на внутренний рынок. Его необходимо защитить от перепадов цен на продукты, также следует держать на контроле обеспечение аграриев топливом и техникой, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На прошлой неделе вице-премьер страны Виктория Абрамченко заявила, что власти не планируют вводить регулирование цен на продовольствие. По ее словам, правительство должно предусмотреть такие условия, чтобы рыночные механизмы сами обеспечивали сбалансированное регулирование цен на рынке продовольствия.



Диана Жиленкова