Песков назвал недостойными и неприемлемыми выпады Байдена в адрес Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал недостойными президента США очередные выпады Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает «РИА Новости».

Американский президент после событий в украинском городе Буче назвал российского коллегу военным преступником. Комментируя это, Песков заявил, что продолжаются личные оскорбления в адрес Путина, а это неприемлемо и недостойно президента США.

Фото: сommons.wikimedia.org

26 марта Джо Байден, выступая в Польше, заявил, что Украина никогда не станет победой для России, а Владимир Путин не может оставаться у власти. Также американский лидер назвал Путина «мясником». До этого Байден заявил, что российский президент — «военный преступник». В МИД РФ тогда предупредили, что подобные заявления ставят российско-американские отношения на грань разрыва.



Дарья Акимова