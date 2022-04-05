В Челнах полицейские вновь завели дело против Моргенштерна из-за пропаганды наркотиков

В Набережных Челнах полицейские вновь возбудили дело об административном правонарушении против рэпера Моргенштерна. Результаты повторной проверки зафиксировали факт пропаганды наркотиков (ч.1.1 ст.6.13 КоАП РФ).

Комплексная лингво-ботаническая экспертиза, которую выполнили специалисты Набережночелнинского государственного педагогического университета, показала, что по краям татуировки на груди исполнителя изображено растение, похожее на коноплю.

Для проведения экспертизы по делу музыканта были привлечены специалисты Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения Москвы. Они зафиксировали в клипах музыканта множественные сцены, «формирующие у зрителя ассоциативные связи между допустимостью незаконного потребления продуктов конопли и достижением успеха». Также по версии специалистов, клипы побуждают интерес к выращиванию наркосодержащих растений и незаконному их употреблению.



Фото: Максим Платонов

Дело передано судье Набережночелнинского городского суда, однако пока оно не назначено к рассмотрению, передает ТАСС.

— Предлагаем завести дело о пропаганде наркотиков на булочку с маком, — так на дело отреагировали в СМИ рэпера «Не Моргенштерн». — В Брянске вообще поля маковые делят. А вы за татухи затираете. Булочка с маком вышла из чата

В феврале челнинские полицейские уже заводили административное дело против Моргенштерна из-за пропаганды наркотиков в нескольких видеоклипах. Экспертиза заключила, что краям татуировки на груди музыканта изображено растение, напомниющее коноплю.

Сам же исполнитель поблагодарил полицейских, отметив, что они подняли ему настроение. По словам Моргенштерна, эту татуировку он сделал пять лет назад и по логике тех, кто изучал изображение, получается, что все это время он мог возить наркотики через границы.

Дело против исполнителя попало и в обзор новостей программы «Вечерний Ургант». Так, ведущий Иван Ургант призвал сотрудников полиции более детально изучить татуировки Моргенштерна.

Диана Жиленкова