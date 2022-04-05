Правительство России подготовило еще один пакет по поддержке экономики — в нем около 20 инициатив

Российское правительство подготовило еще один пакет по поддержке экономики страны в условиях санкций, где содержится около 20 инициатив. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра России Михаила Мишустина.

По словам премьер-министра, было проработано уже порядка 200 предложений. Он отметил, что новые инициативы охватывают несколько сфер. Среди них есть меры по ускорению бюджетных процедур, по налоговому стимулированию и по поддержке конкретных отраслей.

Фото: Максим Платонов

В середине марта правительство России по поручению президента страны подготовило план реагирования на антироссийские санкции. Объем его финансирования составил 1 трлн рублей. В план входят больше 100 инициатив без учета принятых и реализуемых. Документ будет пополняться и выпускаться поэтапно в зависимости от развития ситуации.



Дарья Акимова