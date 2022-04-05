Правительство России подготовило еще один пакет по поддержке экономики — в нем около 20 инициатив
Российское правительство подготовило еще один пакет по поддержке экономики страны в условиях санкций, где содержится около 20 инициатив. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра России Михаила Мишустина.
По словам премьер-министра, было проработано уже порядка 200 предложений. Он отметил, что новые инициативы охватывают несколько сфер. Среди них есть меры по ускорению бюджетных процедур, по налоговому стимулированию и по поддержке конкретных отраслей.
В середине марта правительство России по поручению президента страны подготовило план реагирования на антироссийские санкции. Объем его финансирования составил 1 трлн рублей. В план входят больше 100 инициатив без учета принятых и реализуемых. Документ будет пополняться и выпускаться поэтапно в зависимости от развития ситуации.
комментарии
грустно.
чтобы был рост надо стимулировать продажи.
Как? НУ давайте отменим НДС. Зачем Он? не зачем. сразу снизятся цены на 20%.Это стимулирует продажи а значит и производство.
НДС дает доходы да. Но потом бюджет выделяет огромные деньги чтоб ы стимулировтаь производство и все проваливается в неведомо чьи карманы.
Может деньги оставить вбюджете?? чтобы компенсировать выпадающие доходы?
Снизить налоги на прибыль.снизить социальные налоги.
И да за счет резервов поднять пенсии. пособия и прочие соцвыплаты это стимулирует рост базовых отраслей обычно пенсионеры и бедные покупают базовые продукты и вещи.
За счет чего? за счет сокращения госаппарата силовым способом в сто раз сокращать надо. В казани в 80х 70х в тысячу раз меньше было клерков ну зачем они здесь? и так везде.
Разрешить уличную торговлю. Разрешить маршрутки.
УСН легко собирать с них . и всё.