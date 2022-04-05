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Правительство России подготовило еще один пакет по поддержке экономики — в нем около 20 инициатив

15:06, 05.04.2022 1
Правительство России подготовило еще один пакет по поддержке экономики — в нем около 20 инициатив
Фото: vk.com/gov

Российское правительство подготовило еще один пакет по поддержке экономики страны в условиях санкций, где содержится около 20 инициатив. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра России Михаила Мишустина.

По словам премьер-министра, было проработано уже порядка 200 предложений. Он отметил, что новые инициативы охватывают несколько сфер. Среди них есть меры по ускорению бюджетных процедур, по налоговому стимулированию и по поддержке конкретных отраслей.

Фото: Максим Платонов

В середине марта правительство России по поручению президента страны подготовило план реагирования на антироссийские санкции. Объем его финансирования составил 1 трлн рублей. В план входят больше 100 инициатив без учета принятых и реализуемых. Документ будет пополняться и выпускаться поэтапно в зависимости от развития ситуации.

Дарья Акимова
ОбществоВласть

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:31
    прочитал все предложения.
    грустно.
    чтобы был рост надо стимулировать продажи.
    Как? НУ давайте отменим НДС. Зачем Он? не зачем. сразу снизятся цены на 20%.Это стимулирует продажи а значит и производство.
    НДС дает доходы да. Но потом бюджет выделяет огромные деньги чтоб ы стимулировтаь производство и все проваливается в неведомо чьи карманы.
    Может деньги оставить вбюджете?? чтобы компенсировать выпадающие доходы?
    Снизить налоги на прибыль.снизить социальные налоги.
    И да за счет резервов поднять пенсии. пособия и прочие соцвыплаты это стимулирует рост базовых отраслей обычно пенсионеры и бедные покупают базовые продукты и вещи.

    За счет чего? за счет сокращения госаппарата силовым способом в сто раз сокращать надо. В казани в 80х 70х в тысячу раз меньше было клерков ну зачем они здесь? и так везде.
    Разрешить уличную торговлю. Разрешить маршрутки.
    УСН легко собирать с них . и всё.
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