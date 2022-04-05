Россия сформировала пул самолетов для полетов за рубеж

Россия сформировала пул из 193 самолетов для полетов за рубеж. Об этом заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев.

— У нас сейчас сформирован пул, 193 машины, из которых 148 — SSJ. Остальные — это иностранные машины, которые... являются собственностью наших авиакомпаний, зарегистрированы в российском реестре изначально, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

1 апреля президент России Владимир Путин подписал указ «О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере транспорта перед некоторыми иностранными кредиторами». Согласно документу, российские фирмы смогут платить за лизинг и покупку самолетов, вспомогательных силовых установок, а также авиационных двигателей у иностранных компаний из недружественных стран в рублях.



Ранее он заявлял о необходимости скорректировать стратегию развития авиаотрасли в России. Он отметил, что доля отечественных самолетов за 10 лет должна кардинально вырасти.

В конце марта Савельев сообщал, что в результате санкций российские авиакомпании «потеряли» 78 самолетов. Воздушные суда были арестованы за рубежом и уже не вернутся в Россию. Кроме того, авиакомпании перевели в российский реестр почти 800 авиалайнеров.



Ранее Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) приостановило действие сертификатов российских авиакомпаний. В список вошли «Аэрофлот», S7, «Волга-Днепр», «Уральские авиалинии» и другие.

Татьяна Леухина