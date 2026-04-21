Суд Казани допросил бывшего трейдера Finiko

Сегодня на допрос ждут других свидетелей обвинения по делу криптопирамиды

В Вахитовском райсуде Казани стартовали допросы свидетелей по делу Finiko. Всего таких в этом деле 950 человек. Большинство из них — бывшие вкладчики и сотрудники криптопроекта «автоматической генерации прибыли». В числе первых допрошенных оказался бывший трейдер Кирилл Данилов, ошарашивший участников процесса фразой, что за год работы в Finiko ни разу не получал зарплату, сообщает журналист «Реального времени».

«Я поначалу даже не знал, что за компания. Сказали — инвестиционная. Устроился неофициально, договоров не заключал... Сидя за компьютером, занимался торговлей на бирже Forbes. Всего нас, трейдеров, было человек 25. Физически доступа к деньгам не имел, работал со счетом, на который положили 10 тысяч долларов», — вспоминал в суде экс-«финикиец» Данилов. Чтобы увеличить объем средств на счете, нужно было показать хороший результат: «Руководство ставило задачи — зарабатывать по 1-1,5% в день — цифр не помню. Не заработал — не получил».

Он объяснил — при найме прошел тестирование, однако официальный договор с ним не заключали, оговорив на словах, что будет получать зарплату в размере 20 процентов от прибыли. А поскольку ее не было — не было и дохода. Что же держало Данилова в компании? Этот вопрос никто из участников процесса ему не задал. Впрочем, сам свидетель пояснил, что был не только работником, но и вкладчиком.

До суда уголовное дело Finiko шло 3,5 года с лишним. Уголовный состав в деятельности тысячи офисов криптопроекта еще в декабре 2020-го усмотрели в МВД Татарстана — по статье 172.2 УК РФ, которая предусматривает ответственность за организацию и привлечение средств граждан с выплатами дивидендов старым вкладчикам за счет новых, в отсутствие реальной инвестиционной деятельности. Максимальное наказание за это преступление — 6 лет колонии. Впрочем, никого из «финикийцев» по этой статье сейчас не обвиняют. В суд дело пришло по жестким статьям: 210-й (организация деятельности преступного сообщества и участие в нем) и 159-й (мошенничество в особо крупном размере).

По версии обвинения, создатели ОПС — Доронин, беглые Марат и Эдвард Сабировы, а также Зыгмунт Зыгмунтович — вместе с неустановленными и установленными лицами лично и через знакомых привлекли с 1 июля 2019 года по 30 июля 2021 года к участию в ОПС ряд лиц, «обладающих необходимыми познаниями и навыками ведения сетевого маркетинга». На скамье подсудимых пока 10 человек, вменяемый им ущерб составляет 209 млн рублей. Материалы по объявленным в международный и федеральный розыск фигурантам, а также уже экстрадированным в РФ фигурантам выделены в отдельное производство.



