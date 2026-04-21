Казань попала в тройку самых дорогих городов по цене абонемента в фитнес‑клуб

Жителям столицы Татарстана приходится тратить 29,8% от ежемесячной зарплаты

Казань вошла в число городов с самыми высокими ценами на абонементы в фитнес‑клубы. Его средняя цена начинается от 27 тысяч рублей. Дороже фитнес обходится только жителям Москвы (от 39 250 рублей) и Санкт‑Петербурга (от 31 950 рублей). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование 2ГИС.

При этом относительно средней зарплаты в регионе на годовой абонемент жителям Казани приходится тратить 29,8% от ежемесячной зарплаты — это один из самых высоких показателей в стране. Выше он только в Уфе (33,6%) и Воронеже (31,5%).

Что касается стоимости месячного абонемента, Казань также находится в верхней части рейтинга: в среднем он стоит от 5 282 рублей. Дешевле всего заниматься спортом в Омске (от 2 740 рублей в месяц), Волгограде (2 835 рублей) и Воронеже (3 122 рубля). Дороже — в Москве (7 785 рублей) и Санкт‑Петербурге (5 712 рублей).

За последний год минимальная стоимость месячного абонемента в городах‑миллионниках выросла в среднем на 11%.



В любом из миллионников не менее 67% горожан живут в 15 минутах ходьбы до ближайшего фитнес‑клуба. Самая высокая доля таких жителей — в Москве (94%), Санкт‑Петербурге (90%) и Краснодаре (86%). Новосибирск и Ростов‑на‑Дону замыкают пятерку лидеров с показателем 83%.



Напомним, фитнес-клуб A-Fitness, расположенный на Ибрагимова, 54 в Казани, закроется с 1 мая. Об этом «Реальному времени» сообщила посетительница спорткомплекса. По ее словам, о закрытии их уведомили через объявление, которое вывесили на стене клуба.

