В Татарстане инженеры Казанского высшего танкового провели подрыв льда

Военные инженеры Казанского высшего танкового командного училища провели сегодня подрывы льда на затороопасных участках реки Берли в селе Бурундуки в Татарстане. Видео опубликовало ТАСС.

Русло реки у села Бурундуки извилистое, проходит вдоль всего населенного пункта, и с бурным таянием снега это может принести немало проблем. Спасатели поисково-спасательной службы РТ при помощи мотобуров пробурили шурфы в толще льда для закладки тротила и обеспечили безопасность при взрывных работах.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ ранее сообщали, что заявки на проведение взрывных работ поступили заблаговременно от глав нескольких районов Татарстана. Мероприятия по подрыву льда будут выполнять исходя из оперативной обстановки, в период вскрытия рек.

В прошлом году военные инженеры проводили подрывы льда с 5 по 9 апреля.

В конце марта в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности республики муниципальным районам Татарстана рекомендовали перейти в режим повышенной готовности с 23 марта. Это связано с прогнозом о том, что паводок может пройти по напряженному сценарию.

Татьяна Леухина