В Татарстане на ремонт дворов и общественных пространств потратили 32,5 млрд рублей — это много или мало?

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин заявил, что всего на благоустройство более 2 тысяч дворов и 351 общественного пространства в Татарстане уже потратили более 32,5 миллиарда рублей.

В пространства вложили более 16,5 миллиарда рублей. На 2022 год запланировано благоустройство 59 подобных объектов на 2,2 миллиарда рублей. Еще 16 миллиардов ушло на благоустройство 2 167 придомовых территорий в рамках программы «Наш двор». На 2022 год запланировано благоустройство еще 1 200 дворовых территорий с лимитом финансирования 9 миллиардов рублей.

Еще 16 миллиардов ушло на благоустройство 2 167 придомовых территорий в рамках программы «Наш двор». Фото: kzn.ru

Несмотря на рост цен на строительные материалы, сокращение обеих программ пока не планируется. В Минстрое Татарстана ожидают, что только на парки республика получит в этом году от федералов по 1,5 млрд рублей на каждый.

32,5 миллиарда рублей — это:

$388,7 миллиона, или €351,7 миллиона, — по курсу ЦБ на сегодня.

— по курсу ЦБ на сегодня. Годовой бюджет Казани на 2022 год — 32,558 миллиарда рублей.

на 2022 год — 32,558 миллиарда рублей. На полмиллиарда рублей меньше , чем потратят на благоустройство в Москве — в этом году на эти цели направят рекордные 33 миллиарда рублей.

, чем потратят на благоустройство в Москве — в этом году на эти цели направят рекордные 33 миллиарда рублей. Две трети суммы, которую собирались потратить на «Наш двор» в 2019 году, — президент Татарстана Рустам Минниханов анонсировал, что программа в ближайшие три года обойдется в 50 миллиардов рублей.

суммы, которую собирались потратить на «Наш двор» в 2019 году, — президент Татарстана Рустам Минниханов анонсировал, что программа в ближайшие три года обойдется в 50 миллиардов рублей. В три раза больше , чем выделят на благоустройство общественных пространств и ремонт фасадов в Уфе в рамках празднования 450-летия города — 10,7 миллиарда рублей.

, чем выделят на благоустройство общественных пространств и ремонт фасадов в Уфе в рамках празднования 450-летия города — 10,7 миллиарда рублей. На 12,5 миллиарда больше , чем направят на финансирование мероприятий по формированию комфортной городской среды в Санкт-Петербурге в 2022—2023 годах — 20 миллиардов рублей.

, чем направят на финансирование мероприятий по формированию комфортной городской среды в Санкт-Петербурге в 2022—2023 годах — 20 миллиардов рублей. В 5,4 раза больше , чем направят на благоустройство дворов и парков в Перми — в 2022 году на это выделят 6,5 миллиарда рублей.

Дарья Пинегина