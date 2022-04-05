Эстония и Латвия объявили о высылке российских дипломатов

Фото: Максим Платонов

Правительство Латвии приняло решение о высылке 13 российских дипломатов. Как рассказал глава МИД республики Эдгарс Ринкевичс, также закрываются генеральные консульства России в Даугавпилсе и Лиепае.

По его словам, причиной стало проведение российской спецоперации на Украине.

Тем временем Министерство иностранных дел Эстонии объявило о высылке 14 российских дипломатов, а также о закрытии консульства в Нарве и канцелярии посольства в Тарту, передает ТАСС.

Сегодня в МИД Швеции объявили о высылке трех российских дипломатов, в Дании сообщили о депортации 15 дипломатических сотрудников. В марте к такому решению пришли в Бельгии, Чехии, Ирландии и других странах. Как заявил замглавы МИД России Александр Грушко, высылка российских дипломатов из стран Европы была заранее спланирована.

Диана Жиленкова