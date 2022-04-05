Глава Минэкономразвития России: количество проверок бизнеса снизилось в восемь раз

В этом году в России уже приостановили или отменили свыше 200 тысяч проверок бизнеса — их количество снизилось в восемь раз. Об этом рассказал министр экономического развития страны Максим Решетников.

Он напомнил, что, помимо моратория на плановые и внеплановые проверки бизнеса, в России также ввели запрет на проведение любых проверок IT-компаний, включенных в реестр отечественных разработчиков софта. Упрощены и критерии внесения компаний в этот список. В настоящее время в нем насчитывается около 22 тысяч компаний.

Фото: wikipedia.org

По словам министра, в случае проведения проверок в период действия моратория компания может обратиться в прокуратуру и Генпрокуратуру, а IT-компании — в Минцифры и Минэкономразвития, сообщает пресс-служба правительства России.

В марте президент страны Владимир Путин подписал закон, предусматривающий введение моратория на плановые проверки малого и среднего бизнеса в 2022 году. Также власти освободили ИТ-компании от плановых проверок на три года.

Диана Жиленкова