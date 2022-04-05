В «Ашане» опровергли слухи о приостановке деятельности в России

Ретейлер «Ашан» опроверг слухи о прекращении работы компании на территории России. Эта информация не соответствует действительности и является очередной попыткой дестабилизировать ситуацию.

Как пояснили в компании, «Ашан Ритейл Россия» продолжит работу в штатном режиме и не намерен сворачивать или сокращать активность, передает ТАСС.

Фото: Антон Журавлев (архив)

Деятельность в России приостановил ряд иностранных компаний, среди которых The Coca-Cola Company и PepsiCo, McDonald's, Procter & Gamble,а также сеть магазинов одежды Uniqlo, компания по продаже нижнего белья Victoria's Secret, ретейлер детских товаров Mothercare, компания Swarovski и другие. Недавно о подобном решении объявила французская компания Decathlon.

Диана Жиленкова