Илон Маск впервые возглавил рейтинг самых богатых людей мира

Основатель компаний SpaceX и Tesla, американский предприниматель Илон Маск впервые возглавил рейтинг богатейших людей планеты по версии журнала Forbes. Соответствующий список опубликовал Forbes USA.

Состояние Маска в настоящее время оценивается в $219 млрд. Вторую строчку рейтинга занимает основатель Amazon Джефф Безос с $171 млрд, третью — руководитель брендов Louis Vuitton Бернар Арно и его семья, чье состояние составляет $158 млрд.

В прошлом году в этом списке Маск занимал второе место с $151 млрд. За год состояние бизнесмена увеличилось на $68 млрд. При этом два года назад предприниматель находился только на 31-м месте.

В декабре 2021 года Маск дважды завоевал титул человека года. Сначала предпринимателя так назвал журнал Time, спустя несколько дней Маск получил этот титул уже по версии британской газеты Financial Times.

Дарья Акимова