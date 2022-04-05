В казанском микрорайоне Залесный выставили на продажу ТЦ «Бахетле» за 740 миллионов

Фото: Ирина Плотникова (архив)

В Казани выставили на продажу еще один торговый центр «Бахетле». Здание по улице Залесной, 66 оценили в 740 миллионов рублей.

Площадь двухэтажного «Бахетле», расположенного в микрорайоне Залесный, составляет 6 634 «квадрата», следует из объявления в интернете. Продавец указывает, что здание расположено на первой линии, а рядом с ним находится остановка общественного транспорта.

Состояние объекта автор объявления оценивает как хорошее. Причины продажи он не указал.



В Казани торговый центр «Бахетле» продается и в Дербышках. Здание, расположенное по улице Мира, открытое в 2012 году, оценили в 230,7 миллиона рублей. В нем работает супермаркет «Бахетле», салон красоты, сеть химчисток, аптека и несколько магазинов. На территории расположена бесплатная парковка на 100 машино-мест.



Фото: скриншот yandex.ru/maps

Кроме того, уже два года выставляется на продажу торговый центр «Бахетле», расположенный на улице Фатыха Амирахана. Пятиэтажное здание 2004 года постройки площадью 16 818 кв. м выставили на продажу за 1,3 миллиарда рублей. В феврале 2019-го его планировали продать за 1 миллиард рублей. Недавно в ТЦ «Бахетле» на ул. Фатыха Амирхана произошло задымление кровли — на одном из этажей в помещении кухни на плите во время приготовления пищи пригорело масло.



Еще недавно «Бахетле» закрыла два своих супермаркета на реконструкцию. Они расположены по адресам Сибирский тракт, д. 4 и ул. Декабристов, д. 178а.

Татьяна Демина