Евросоюз готовит пятый пакет санкций против России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала подготовку пятого пакета антироссийских санкций. По ее словам, в него войдет запрет на импорт угля из России стоимостью €4 млрд в год.

Также предполагается запрет на вход в порты Евросоюза. Речь идет как о российских судах, так и о тех объектах, которые находятся под управлением российских операторов.

Кроме того, планируется полный запрет на операции против «четырех ключевых российских банков», включая ВТБ. А российским компаниям намерены запретить участвовать в государственных закупках в ЕС. Подразумевается и исключение любой финансовой поддержки.

Очередной пакет санкций также включает в себя запреты на экспорт на сумму €10 млрд в важнейших областях: передовые полупроводники, машины и транспортное оборудование и др., передает ТАСС.

На прошлой неделе директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Николай Кобринец заявил, что страна не намерена просить Евросоюз об отмене санкций. По его мнению, у государства есть достаточный запас прочности, чтобы не выступать «просителями» отмены санкций.

Диана Жиленкова