Гидрометцентр Татарстана: в выходные потеплеет до +14

Фото: Максим Платонов

Этой ночью в Татарстане прогнозируется погода без существенных осадков, температуры воздуха понизятся до -3... -8 градусов. На дорогах может образоваться гололедица, местами сильная, об этом предупреждает Гидрометцентр республики.

Завтра, 6 апреля, днем вновь ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, а также сильный ветер порывами 15—18 м/с. Температуры воздуха составят +3... +8 градусов.

Фото: Максим Платонов

В четверг, 7 апреля, в республике сохранится циклонический тип погоды. Ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, в отдельных районах ветер усилится до 15—20 м/с. Ночью температуры воздуха опустятся до 0... -5 градусов, днем потеплеет до +2... +7 градусов.

В пятницу, 8 апреля, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега вероятны ночью. Температура воздуха поднимется до 0... +5 градусов, а днем воздух прогреется до +8... +13 градусов.

Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в выходные дни, 9—10 апреля, сохранится теплая погода, местами ожидается небольшой дождь. Ночью ожидается 0... +5 градусов, днем в субботу потеплеет до +6... +11 градусов. А в воскресенье температуры воздуха повысятся до +9... +14 градусов.

Как рассказал доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев, апрель приблизился к выполнению месячной нормы осадков. Она может быть достигнута уже на этой неделе.

По прогнозу ученых КФУ, в этом месяце в республике установится гораздо более теплая, чем ранее, весна. Средняя температура повысится на 1—1,5 градуса. Подробности — в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова