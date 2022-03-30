Итоги дня: убыль населения Казани, самокат как транспортное средство, запрет на госзакупки иностранного ПО
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 30 марта:
- Украина готова выполнить важнейшие требования России, чтобы в дальнейшем построить нормальные отношения с нею, заявил помощник президента России Владимир Мединский. По его словам, украинская сторона передала зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения. Они предусматривают отказ от вступления в НАТО, фиксацию безблокового статуса страны, отказ от ядерного оружия и другого оружия массового поражения. Мединский подчеркнул, что принципиальная позиция Москвы в отношении Крыма и Донбасса осталась неизменной.
- ФСБ России провела крупную межрегиональную спецоперацию, в ходе которой задержала 60 сторонников украинской неонацистской молодежной группировки «М.К.У.» в 23 регионах страны. В их числе Татарстана не оказалось. У задержанных изъяли охотничье оружие, боеприпасы без лицензий, самодельное огнестрельное и холодное оружие. По данным ФСБ, группировка была создана под контролем украинских спецслужб жителем Украины Егором Красновым. Целью объединения являлось совершение террористических актов, массовых убийств и экстремистских преступлений на российской территории.
- В Минобороны России сообщили, что все основные задачи российских сил на киевском и черниговском направлениях выполнены. В настоящее время российские войска нацелены на завершение операции по полному освобождению Донбасса. По данным ведомства, российские войска взяли под полный контроль основные линии коммуникаций и снабжения, уничтожили системы ПВО Украины, аэродромную инфраструктуру, крупнейшие военные склады, центры подготовки и сосредоточения наемников.
- Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ, разрешающий параллельный импорт по отдельным видам продукции. По его словам, целью механизма является удовлетворение спроса на товары, содержащие результаты интеллектуальной деятельности. Соответствующий список продукции определит Министерство промышленности и торговли страны. О том, зачем России нужен параллельный импорт, читайте в материале «Реального времени».
- Также Мишустин подписал постановление об увеличении максимальной ставки по льготной ипотеке с 7% до 12%. Как рассказал премьер-министр России, данная мера позволит поддержать местных жителей, которые планируют улучшить жилищные условия, а также строительный бизнес. Также увеличивается предельная сумма кредита, который граждане смогут получить по льготной программе.
- В китайском городе Тунси прошли переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и министра иностранных дел КНР Ван И. Как заявил последний, отношения двух стран продемонстрировали твердую тенденцию развития. Также Ван И рассказал, что кризис на Украине «стал взрывом» противоречий в сфере безопасности, которые копились в Европе в течение длительного времени. По его словам, КНР приветствует усилия России и Украины по продолжению переговоров.
- Прокуратура Татарстана сообщила об утверждении обвинения одному из лидеров казанского преступного сообщества «Тукаевские». Речь идет о 42-летнем Сергее Соборнове, который, по версии силовиков, рулил сообществом наравне с некоторыми другими обвиняемыми, а также выступал организатором почти всех страховых афер ОПС. Соборнову вменяют создание преступного сообщества и все преступления данного ОПС 2014—2017 годов — вымогательства, хулиганства, разбои, мошенничества, поджоги, угон, организацию незаконной миграции.
- Украинские войска нанесли удар ракетой комплекса «Точка-У» по Луганску. Обстрел был произведен ранним утром из Северодонецка. Силовики обстреляли 125-миллиметровыми снарядами из танка населенный пункт Молочный. В общей сложности было выпущено восемь снарядов.
- Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) будут одним из костяков нового формирующегося миропорядка. По его словам, эти государства играют значительную роль в защите международного права и борьбе с санкционной политикой Запада. Также Рябков рассказал, что Россия не меняет условия контрактов при переводе расчетов на рубли, она защищает свои интересы. Российское государство всегда было надежным поставщиком и намерено им оставаться.
- Президент России Владимир Путин запретил госорганам с 1 января 2025 года использовать иностранное программное обеспечение на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ). Соответствующий указ подписан «в целях обеспечения технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры». Также Путин запретил с 31 марта приобретать иностранное ПО для объектов критической информационной инфраструктуры России без согласования с властями.
- Верховный суд России признал электросамокаты транспортным средством. Согласно материалам дела, истец указывал, что к этой категории должны относиться только те средства передвижения, для управления которыми необходимы водительские права. Представитель Генпрокуратуры России, который выступал ответчиком в суде, заявил, что закон не может дать полного списка транспортных средств, но позволяет относить к ним электросамокаты из-за скорости их передвижения.
- Набережночелнинский суд отправил до 22 мая в СИЗО 45-летнего штамповщика Анатолия Фадеева. Его подозревают в подготовке к участию в деятельности запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор»*. По данным ФСБ, подозреваемый с 2015 года общался с участниками экстремистской организации. В этом году он собрал пакет необходимых для выезда на Украину документов. На территории украинского государства Фадеев планировал принимать участие в боевых действиях на стороне неонацистских группировок против Вооруженных сил Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
- На протяжении двух лет два магазина сети Decathlon в Казани обкрадывала группа воров, в состав которой входили несуны, охранники магазинов и бизнесмен, занимавшийся сбытом ворованного. К такому выводу пришел Советский райсуд города, приговорив пятерых фигурантов к посадке в колонию, а еще троих — к условным срокам. В списке краденого оказались спортивная одежда, велосипеды, сноуборды, лыжи, надувные матрасы, спальные мешки, рюкзаки, сумки-холодильники и многое другое. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Пострадавший, который выжил в аварии с легковушкой и грузовиком в Чистопольском районе Татарстана, скончался. Как рассказали в Минздраве республики, врачи до последнего боролись за его жизнь, но травмы были несовместимы с нею. У пострадавшего были ожоги 70% тела, травмы живота и переломы. Таким образом, количество жертв аварии увеличилось до семи человек.
- В апреле в Татарстане откроют радиологический дата-центр (RdC) — управляющую компанию ресурсами цифровой радиологии. Новая структура возьмет под свое управление все дорогое высокотехнологичное медицинское оборудование в республике. Основой для проекта станет Центральный архив медицинских изображений (ЦАМИ). О том, кто возглавит новую структуру, пока не объявлено.
- В 2021 году в столице Татарстана родилось 15 763 ребенка и умерло 18 230 горожан. В сравнении с 2020 годом рождаемость увеличилась на 412 человек, смертность — на 2 130. Естественная убыль населения города составила 2 467 человек. Много это или мало — в материале «Реального времени».
- Новым заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана стал Дмитрий Яшин. Ранее он занимал пост начальника отдела развития продовольственного рынка ведомства. Всего занятых должностей замглавы Минсельхозпрода республики пять, в том числе место первого замминистра сельского хозяйства и продовольствия Наиля Залакова.
- В апреле в Татарстан придет весна, причем гораздо более теплая, чем ранее. Средняя температура повысится на 1—1,5 градуса. Погода в мае и июне в республике ожидается в пределах нормы, а июль будет холоднее, чем обычно. В августе татарстанцев ожидают привычные температуры, а сентябрь окажется гораздо более жарким, да еще и с недобором осадков. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Казанские вузы оказались в числе лучших по конкретным направлениям подготовки в экосистеме рейтингов «Три миссии университета». Казанский национальный исследовательский технологический университет (КХТИ) в предметных рейтингах «Технологии легкой промышленности» и «Пищевые технологии» занял первое и третье места, получив соответственно 100 и 93,15 балла. А Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ) отличился по направлениям «Педагогика» (89,95 балла), «Биология» (75,72 балла) и «География» (69,35 балла). По каждому предмету вуз занял третье место.
- В столице Татарстана сезон кикшеринга откроется 10 апреля. В 2021 году на улицах города разместили свыше 2,1 тысячи электросамокатов, которые могли арендовать все желающие. В течение сезона правила пользования относительно новым видом проката совершенствовались. Согласно требованию исполкома Казани, в настоящее время установлены зоны ограничения скорости до 10—15 км/ч в местах большого пешеходного трафика.
- Ассоциация АТП Татарстана направила обращение руководителю УФАС по республике Айрату Шафигуллину с просьбой проверить рост цен на запчасти и комплектующие. Как рассказал председатель организации Сергей Темляков, в нынешних условиях перед автотранспортными предприятиями остро встает вопрос закупки запчастей и комплектующих. Кроме того, в общественном транспорте Казани в связи с ростом цен на бумажную ленту размер билетов сократили вдвое.
- Президент России Владимир Путин исключил из состава научного совета при Совете безопасности четырех экспертов. В их числе директор Института Европы Алексей Громыко, директор центра евро-атлантической безопасности МГИМО Александр Никитин, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Александр Панов и научный руководитель Института США и Канады РАН Сергей Рогов.
*Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории России.
Диана ЖиленковаОбщество Татарстан
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