Количество жертв аварии в Чистопольском районе Татарстана выросло до семи

Фото: прокуратура Татарстана

Пострадавший, выживший в аварии с легковушкой и грузовиком в Чистопольском районе Татарстана, скончался, сообщили «Реальному времени» в Минздраве республики.



В пресс-службе министерства отметили, что врачи боролись за его жизнь до последнего, однако травмы были несовместимы с жизнью. У пострадавшего были ожоги 70% тела, травмы живота, переломы.

Авария произошла вчера: на 134-м километре автодороги Казань — Оренбург Lada Largus столкнулась с грузовиком Iveco. После этого легковушка загорелась. В результате аварии погибли водитель и пять его пассажиров. Еще одного пассажира ударом выбросило из машины. Вчера его госпитализировали в районную больницу, сегодня он скончался.

Следком РФ по Татарстану возбудил уголовное дело возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Маргарита Головатенко