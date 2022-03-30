В Казани размер билета в автобусах уменьшили вдвое из-за повышения цен на бумажную ленту

В общественном транспорте Казани размер билетов сократили вдвое, сообщил «Реальному времени» председатель Ассоциации АТП Татарстана Сергей Темляков.



Теперь информация об операции по оплате проезда на билете размещена в более компактном варианте.

Темляков отметил, что решение о сокращении размера билета было принято в связи с ростом цен на бумажную ленту, которая используется для печати.

Фото: Ассоциация АТП Татарстана

Темляков сообщил, что Ассоциация АТП Татарстана направила обращение руководителю УФАС по республике Айрату Шафигуллину с просьбой проверить рост цен на запчасти и комплектующие.

Маргарита Головатенко