В Казани размер билета в автобусах уменьшили вдвое из-за повышения цен на бумажную ленту
В общественном транспорте Казани размер билетов сократили вдвое, сообщил «Реальному времени» председатель Ассоциации АТП Татарстана Сергей Темляков.
Теперь информация об операции по оплате проезда на билете размещена в более компактном варианте.
Темляков отметил, что решение о сокращении размера билета было принято в связи с ростом цен на бумажную ленту, которая используется для печати.
Темляков сообщил, что Ассоциация АТП Татарстана направила обращение руководителю УФАС по республике Айрату Шафигуллину с просьбой проверить рост цен на запчасти и комплектующие.
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